Incrementará precio de la cerveza en un 5% en Saltillo

Hasta el momento el sector restaurantero no contempla un incremento en sus menús, a pesar de la crisis que tuvo con algunas etiquetas de cerveza, así como presentación de vidrio en agua minera, reveló Éder Alejadro López González.

Según explicó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Alimentos Condimentados (CANIRAC) en Saltillo, ya se habló con los directivos tanto de cervecería Cuauhtémoc así como Modelo, y se estima un incremento del cinco por ciento, contra el 20 por ciento que se registró en diferentes artículos a nivel nacional.

Añadió que con Coca-Cola el problema que se tiene en la actualidad, es que les están surtiendo aguas minerales de vidrio de 355 mililitros por desabasto en el vidrio, por lo que se están abasteciendo con presentación de 600 mililitros embotellado PET.

“Sale más caro, estamos viendo cuanto va a durar esto porque realmente si nos esta impactando en el tema de la venta de aguas minerales, pero no hay desabasto que es lo importante, los restaurantes tienen cerveza. Es una cuestión de vidrio, porque si hay aguas minerales de 600 mililitros”, comentó.

Explicó que en el caso de la cerveza hay de diferentes etiquetas, a veces escasea Bohemia clara, XX Lager, o Modelo Especial, sin embargo la semana anterior si hubo pedidos completos, que es al menos lo que reportaron los restauranteros.

Dicha situación dijo que se presenta desde hace aproximadamente un mes, la semana anterior tuvieron una plática con gente de Cervecería Cuauhtémoc, mismas que les indicaron que el desabasto ya está por terminar, y si habrá un incremento de aproximadamente del cinco por ciento.

Sostuvo que por dicha situación no se han registrado pérdidas, pues no es algo que haya afectado las operaciones ya que dichas cervecerías manejan entre 10 y 12 etiquetas, entonces si no tenían una se contaba con otra opción.

“El incremento posiblemente sea efectivo la próxima semana, el año anterior tuvo un aumento similar. Por el momento no hemos hecho ajustes en precios, como hemos tenido una inflación muy alta en estos primeros meses del año, realmente los incrementos de los menús se hicieron en el primer trimestre, vamos a ver que tanto impacta, y si va a seguir subiendo, y ya tomaremos decisiones, pero por lo pronto no vamos a impactarlos hasta ver realmente cual es el impacto que vamos a tener nosotros”, afirmó.

Finalmente comentó que aunque todo depende del giro del establecimiento, en general las bebidas alcohólicas representan del total de las ganancias un 20 por ciento.