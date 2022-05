Inauguran restaurante de comida rápida en Ramos Arizpe

El alcalde de Ramos Arizpe, José María Morales, acudió a la inauguración de Little Caesars, la empresa que es mundialmente reconocida en este ramo, la cual se ubicará en el sector de Analco.

El corte de listón estuvo a cargo del alcalde de Ramos Arizpe, el Ing. José María Morales Padilla, la directora de Fomento Económico, Silvia Vázquez Saucedo, el director de desarrollo urbano, Glafiro Ayala Soto, el director de la empresa, Carlos Zamora y el equipo que operará esta cadena.

El nuevo restaurante se ubica en la avenida Mariano Morales, en el sector de Jardines de Analco, y viene a engrandecer la oferta gastronómica del poniente de la ciudad.

“Fuimos testigos hace algunos años de la inauguración del primer Little Ceasars en Ramos precisamente en la plaza aeropuerto, con gran éxito desde el momento de su apertura hasta la fecha, no hay día que no pase por ahí y no haya una fila importante de personas buscando comprar su pizza”, dijo el alcalde.

También destacó el trabajo en equipo por parte de la empresa, con desarrollo urbano y fomento económico para poder agilizar y tener todos los trámites necesarios para el funcionamiento de la sucursal, la captación de inversiones y generación de empleos en el municipio.

En esta plaza también se ubica una Farmacia Guadalajara que fue inaugurada hace algunos meses con importante aceptación entre los vecinos.

La empresa Little Caesars se encuentra entre una de las principales preferencias del consumidor en esta ciudad que ya cuenta con dos sucursales.

Morales Padilla aseguró que el poniente de Ramos Arizpe es la zona de mayor crecimiento poblacional de Ramos, así como Ramos es el municipio que más crece en todo Coahuila, dando completa certeza de que las empresas que llegan se conviertan en un éxito.

“Vamos a seguir trabajando en conjunto con nuestro gobernador, para seguir generando las condiciones para que en Ramos sigan llegando negocios, el trabajo de nuestra parte es que tengamos más seguridad, estabilidad laboral y social, que existan condiciones en cuanto permisos y trámites para que las empresas aperturen sus negocios”, finalizó el edil.