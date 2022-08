Inaugura IMSS Coahuila lactario en UMAA No. 89 de Saltillo

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pondrá en funcionamiento este jueves 4 de agosto un lactario en la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) No. 89 en la ciudad de Saltillo.

La coordinadora clínica, doctora Myrna del Toro Sandoval, explicó que este espacio está diseñado para uso específico de la extracción de leche materna de una manera digna, privada y cómoda para las madres que acuden a la unidad, así como para amamantar al bebé.

Abundó que la clínica cuenta con un flujo de más de 700 personas diarias y de ellas, se considera que el 30 por ciento son puérperas.

Explicó que el uso de este Lactario varía de acuerdo con las necesidades de cada mamá y estará disponible en el horario que sea requerido, de lunes a viernes, durante la mañana y la tarde.

Dijo que la lactancia materna representa un ahorro económico ya que no implica costo, es fácil de proporcionar, no requiere preparación, ni la compra de aditamentos especiales como biberones y llega directamente a la boca del recién nacido por lo que no hay contaminación, ni manipulación previa.

Desde que inicia el embarazo, en cada cita prenatal, en el Seguro Social, se insiste en las ventajas de amamantar al bebé, y se sugiere hacerlo cuando menos durante los primeros seis meses posteriores al alumbramiento, de ahí que esta área también servirá para brindar cursos sobre las diferentes técnicas de la lactancia materna, afirmó del Toro Sandoval.