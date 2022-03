IMSS realiza jornada de actividad física en Hospitales Generales en Coahuila

En el segundo día del primer Triatlón PrevenIMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila llevó a cabo una jornada de actividad física en las explanadas de los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 2, en Saltillo; No. 11 en Piedras Negras; en el HGZ No. 16 de Torreón, en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 23 de Sabinas y en el Teatro de Monclova.

Brinca, Corre y Rueda, se denominó a esta convivencia entre la cual se organizaron circuitos deportivos, clases de zumba y acondicionamiento físico, además se ofrecieron la detección establecida en la batería PrevenIMSS y se contó con un módulo de “NutrIMSS”.

Los especialistas deportivos del Centro de Seguridad Social (CSS) explicaron la importancia de realizar actividad física, como parte de la prevención de enfermedades del corazón, diabetes, hipertensión y obesidad, entre otras. Además de que ayuda a mejorar la autoestima, mejora el rendimiento diario, mejorar su desempeño escolar.

Durante las actividades se aplicaron las medidas sanitarias y de protección para evitar contagios de COVID-19, entre ellas, higiene frecuente de manos, uso de cubrebocas y sana distancia.

Cabe mencionar que el Triatlón se organiza de manera simultánea en todo el país, en el marco del lanzamiento del PrevenIMSS Revalorizado, para promover una mejor calidad de vida y un estado de bienestar, en un ambiente familiar a través de actividades físicas recreativas, continuidad a los programas de educación, promoción de la salud y prevención de enfermedades.