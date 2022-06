IMSS Coahuila se suma a Séptima Jornada de Continuidad de los Servicios Médicos

En seguimiento a la estrategia “Con el águila bien puesta”, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila se sumó a la Séptima Jornada de Continuidad de los Servicios Médicos que se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 de junio.

El coordinador auxiliar de hospitales, Martín Eduardo Casaus Ávila, expuso que para fortalecer el acceso a la atención de manera segura y ordenada, este fin de semana se programaron consultas de medicina familiar, especialidades e intervenciones quirúrgicas.

Abundó que en la mayoría de los casos los pacientes ya fueron protocolizados y seleccionados, y solo en lo que respecta a medicina familiar se contará con algunos espacios para población que acuda de manera espontánea, aunque el 98 por ciento las atenciones se brindan con cita.

Algunos de los servicios que trabajarán serán consultas de Cirugía General, Ginecología, Medicina Interna, Urología, Cirugía Plástica, Traumatología y Ortopedia, en los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 1 y HGZ No. 2 en Saltillo; HGZ No. 7, en Monclova; HGZ No. 11, en Piedras Negras; HGZ No. 16, en Torreón; HGZ No. 24 en Nueva Rosita y HGZ No. 92, en Ciudad Acuña; así como en los Hospitales Generales de Subzona (HGSZ) No. 13, de Ciudad Acuña y HGSZ No. 27, de Palaú.

Aunado a lo anterior se contará con cirugías de Ginecología, Otorrinolaringología, Traumatología y Ortopedia, consultas de Medicina Familiar y además se realizarán vasectomías.

La Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 tendrá intervenciones de Oftalmología, Traumatología y Ortopedia; consultas de algunas especialidades y en el servicio de Imagenología se considera la realización de tomografías y resonancias.

Todas estas atenciones se llevarán a cabo con apego al protocolo de bioseguridad establecido para evitar contagios por COVID-19, con el uso correcto de cubrebocas, alcohol gel al 70 por ciento y distanciamiento social.