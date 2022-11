IMSS Coahuila participa en Jornada Nacional de Continuidad de Servicios Médicos

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila participó en la 18ª Jornada Nacional de Continuidad de los Servicios Médicos, para la cual laborarán ocho Hospitales Generales de Zona (HGZ) y 20 Unidades de Medicina Familiar (UMF).

Las actividades se desarrollan del 25 al 27 de julio y para ello se programaron consultas en las UMF, especialidades e intervenciones quirúrgicas en los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 1 y No. 2 en Saltillo; HGZ No. 7, en Monclova; HGZ No. 11, en Piedras Negras; HGZ No. 16, en Torreón; HGZ No. 24 en Nueva Rosita y HGZ No. 92, en Ciudad Acuña; así como en los Hospitales Generales de Subzona (HGSZ) No. 13, de Ciudad Acuña y HGSZ No. 27, de Palau.

Algunos de los servicios que brindan son consultas de cirugía general, ginecología, medicina interna, urología, cirugía plástica, traumatología y ortopedia.

En la mayoría de los casos los pacientes ya fueron protocolizados y seleccionados, solo en lo que respecta a medicina familiar se contará con algunos espacios para población que acuda de manera espontánea.

Aunado a lo anterior, se cuenta con cirugías de Ginecología, Otorrinolaringología, Traumatología y Ortopedia, consultas de Medicina Familiar y además se realizarán vasectomías.

La Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 tendrá intervenciones de traumatología y ortopedia, reumatología, neurología y cardiología.

Todas estas atenciones se realizan con apego al protocolo de bioseguridad establecido para evitar contagios por COVID-19, con el uso correcto de cubrebocas, alcohol gel al 70 por ciento y distanciamiento social.