IMSS Coahuila llama a varones a practicarse vasectomía

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila, reforzará este mes la realización de vasectomías a fin de que un mayor número de varones se integren a este método de planificación familiar definitivo, cuyo procedimiento es sencillo y ambulatorio.

La especialista en epidemiología y coordinadora auxiliar en Salud Pública del IMSS Coahuila, doctora Guillermina Álvarez Santana, explicó que noviembre es considerado el “Mes de la Salud del Hombre”, por ello la institución se ha propuesto incrementar el número de cirugías que se realizan.

Abundó que como parte de las actividades se contará con jornadas sabatinas en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 2, y en las unidades de medicina familiar (UMF) No. 82, de Saltillo, así como en la No. 79, de Piedras Negras.

La vasectomía, indicó, es el método anticonceptivo definitivo para los varones, tiene una efectividad mayor al 99%, se realiza con anestesia local y su tiempo de recuperación es corto.

Abundó que es permanente y no interfiere con la actividad sexual, no genera riesgos en la salud, ni requiere hospitalización y la recuperación es rápida.

Quienes deseen practicarse este procedimiento o utilizar algún método para el control de la natalidad lo pueden solicitar en los módulos de planificación familiar ubicados en las mismas unidades.

En este momento no existe diferimiento para la realización de los procedimientos y quienes deseen incorporarse pueden solicitarlo directamente en los consultorios o en el área de planificación familiar de las unidades, puntualizó.