IMSS Coahuila implementa estrategia de expansión de unidades COVID-19

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que se trabaja en una estrategia de expansión en los Centros de Atención Temporal que se usaron para atender COVID-19 y ahora serán espacios enfocados a despresurizar los servicios en diversos hospitales.

Dichas unidades ahora serán denominadas Camas de Extensión Hospitalaria (CEHo). En Coahuila recibirán a personas enfermas derivadas de los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 1, No. 2, de Saltillo y No. 7, de Monclova.

Estos espacios son idóneos para la atención a pacientes de baja complejidad de Medicina Interna y Cirugía, que requieren terminar alguna estancia hospitalaria por la administración de algún medicamento.

Leopoldo Santillán Arreygue, representante del IMSS en Coahuila, señaló que esta estrategia es posible por la disminución de casos de COVID-19; en la entidad esta acción representa un total de 76 camas liberadas, equivalente a la capacidad de dos hospitales generales de zona; uno en cada región.

Abundó que estos centros permitirán fortalecer los servicios, optimizar los tiempos de atención para quienes se encuentren en proceso de recuperación y dar mayor dinamismo a los procesos quirúrgicos.

Añadió que los primeros usuarios ya fueron recibidos y se cuenta con el equipamiento, estructura y personal necesario para otorgar este servicio.

A nivel nacional el IMSS cuenta con 22 anexos de este tipo y ya se comenzó la estrategia de expansión en unidades de Chiapas, Puebla, Coahuila, Sonora, Querétaro, San Luis Potosí y Tijuana.