Impulsora critica aplicación de Ley Olimpia en Saltillo

A través de sus redes sociales, Olimpia Coral Melo se unió al reclamo de que la justicia es rápida y expedita cuando la víctima es un hombre y no una mujer, esto con relación al primer caso en Coahuila en el que se aplicó la Ley Olimpia a favor de un hombre.

"La justicia es tan patriarcal que cuando se utiliza #LeyOlimpia para un hombre es rápida y es expedita y la sociedad la aplaude. Antes solo nos llamaron locas y culpables. Nunca un hombre estará en las mismas condiciones de desigualdad que una mujer", escribió en su cuenta de Twitter @OlimpiaCMujer.

Olimpia impulsó la ley que lleva su nombre luego de haber sido víctima de su expareja, quien divulgó un video sexual de ella sin su consentimiento, lo que la obligó a emprender una lucha por siete años para crear y promover una ley que penalizara estas prácticas. En el 2021 fue considerada una de las 100 mujeres más influyentes del mundo.

Olimpia se refirió al caso de Yessica, quien fue acusada por su expareja de amenazarlo con la divulgación de fotografías íntimas, por lo que el pasado 13 de julio fue vinculada a proceso por el delito de intimidación sexual luego de que se integrara el caso bajo la denominada Ley Olimpia, el primero en Coahuila.

Tras la vinculación se estableció un periodo de dos meses de investigación para llevar a cabo la indagación complementaria.

Mientras tanto se mantendrán las medidas cautelares determinadas en la audiencia inicial contra Yessica como no acercarse a la víctima, evitar hacer comentarios negativos de la víctima con las hijas de ambos ni divulgar ninguna imagen del afectado.

La Ley Olimpia es la denominación que adquiere un conjunto de reformas legislativas encaminadas a reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia o violencia digital.

REACCIONES

Recientemente Ariadne Lamont Martínez, directora de Incidencia y Acompañamiento a Víctimas de Violencia en el Instituto de Formación, Investigación y Consultoría de Género y Derechos Humanos A.C. (Incide-Femme), manifestó que el caso les ha dado en cara.

"Lo que no nos agrada es que se castigue con mucha severidad a la primera mujer delincuente que se detecta, a la primera que está delinquiendo con respecto a la Ley Olimpia y en cambio todos los hombres que están compartiendo 'packs' y fotos íntimas de sus parejas o exparejas, e incluso de mujeres que ni conocen, todos esos casos que son tantos, ni siquiera se han judicializado", dijo.

"No les ha costado, no se han esforzado nada... hay muchísimos casos pendientes contra niñas, mujeres, señoras casadas... muchos no son de delitos sexuales pero la mayoría sí, de hombres que están exhibiendo a sus parejas o exparejas con la mano en la cintura y no pasa nada, ellas van y denuncian y van con el Ministerio Público, después se le da vista a la Policía Cibernética y ahí se atora", señaló la directora.