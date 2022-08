Imitador de Anahí sufre aparatosa caída durante show 

Acumulando millones de reproducciones en Tik Tok, un video en el que un imitador de la cantante Anahí cae de un arnés que lo sujetaba en el aire mientras interpretaba la canción de Sálvame, se ha viralizado en redes sociales.

Se trata de Enrique Zárate, quien se dedica a brindar show imitando a diferentes personalidades, sin embargo, en esta ocasión, caracterizado de la exRBD, pasó un momento complicado sobre el escenario, al cual cayó desde una altura considerable que le permitió continuar “como las grandes” un evento en donde se ganó el reconocimiento del público.

Enrique, deba giros sobre el arnés que lo mantuvo elevado por un momento, pero al instante de interpretar la parte de la letra que dice “no me dejes caer jamás”, el arnés que lo sujetaba se rompió y cayó de rodillas.

“No me dejes caer jamás. *procede a caerse*”, “Ay no, hasta a mí me dolió”, “Pero oye, te veías espectacular”, “Qué fuerte, justo se cae con ese fondo musical”, se lee en las reacciones de su publicación.

Por fortuna, Enrique solo se llevó un susto y quedó en una anécdota para compartir en redes sociales, mostrando que como todo un profesional pudo volver a ponerse de pie y recibir la ovación de los asistentes al show.