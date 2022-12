Ilustrador coahuilense Alex Carrillo entre los 100 mexicanos más creativos de la revista Forbes

Tras un año fructífero, donde pudo consolidar varios de sus proyectos profesionales, el ilustrador y artista coahuilense Alex Carrillo (Saltillo, 1998), consiguió ser incluido en la lista de los 100 mexicanos más creativos 2022, publicada por la revista Forbes México.

Carrillo forma parte de este compendio junto a grandes creativos nacionales de la talla de los cineastas Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu, el director de orquesta Iván López Reynoso, la actriz Karla Souza y otras personalidades.

De previa formación autodidacta, Alex Carrillo entró a estudiar la carrera profesional de diseño hace cuatro años. Allí eligió la especialidad de la ilustración por ser la que más se acercaba a su búsqueda. Desde entonces ha materializado su talento a través de libros para colorear e incluso, cortometrajes.

“Elegí la ilustración porque fue la rama del arte que más me llamó la atención. A pesar de que podría dibujar realismo y todos estos diferentes estilos de arte en la pintura, la ilustración siempre regresaba a mí, siempre que realizaba una pintura regresaba a la ilustración”, comentó en una entrevista previa con El Siglo.

Año de logros

Carrillo comenzó el 2022 con un claro objetivo en mente: montar su primera exposición individual. A la muestra la titulo Imaginatopía y fue inaugurada en octubre pasado. Actualmente, se alberga en el Centro Cultural Teatro García Carrillo de Saltillo, donde estará disponible hasta enero de 2023.

“Se llama Imaginatopía porque quería que fuera la ciudad de los sueños o la ciudad de la imaginación. Muestra más de 60 cuadros, más de 60 ilustraciones y la exposición fue muy bien recibida”, relata el creativo en llamada telefónica.

Además, el artista indicó que Imaginatopía visitará próximamente La Laguna, pues en marzo será montada en el Museo Acertijo de Gómez Palacio.

Aunado a esto, Carrillo también fue seleccionado para exponer un par de ilustraciones en The Walt Disney Family Museum, ubicado en San Francisco, California, Estados Unidos, dentro de la exhibición Spirit of the season. Se trata de una muestra colectiva que habla sobre las distintas actividades que se efectúan en los meses de diciembre y enero en diferentes culturas del mundo. Sin embargo, no es la primera vez que el coahuilense expone en este recinto.

“Había participado por primera vez en una exposición del The Walt Disney Family Museum en 2020, por medio de una convocatoria que ellos sacaron. Entonces, participé y mi obra quedó seleccionada para esa exhibición de 2020, que se llamaba Is a small world. El año pasado volvieron a abrir sus puertas después de pandemia, y el año pasado y este año me invitaron a exponer”.

Carrillo expone en San Francisco junto a Christopher Disney Miller, nieto de Walt Disney, siendo el único artista latinoamericano en la muestra. Estos logros fueron tomados en cuenta por Forbes México al momento de agregarlo a su lista.

Sobre su inclusión en Forbes, el coahuilense relata que sostuvo incredulidad al momento de recibir la noticia. “Me emocioné muchísimo. Fue algo que no me esperaba que iba a pasar. Me acuerdo que le marqué a mi novia, le marqué a mis papás y vimos la lista […] Significa muchísimo para mí este gran logro”.