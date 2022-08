¿Igualitos? Lalo España se burla de Alejandro Fernández

Alejandro Fernández fue criticado por su modo de vestir y hasta por su modo de posar en las fotografías que compartió en redes sociales, por lo que Lalo España, el actor y comediante que da vida a Germán en la serie Vecinos, no perdió la oportunidad de hacer mofa de una de las imágenes de "El Potrillo" con uno de sus personajes.

Con ayuda del photoshop, España insertó la cara de su personaje "Doña Márgara", que es reconocido por la frase "con todo respeto", en el cuerpo de Alejandro Fernández y como pie de foto escribió: "paseando en Xochimilco".

Hasta este miércoles, Alejandro Fernández no ha contestado directamente al comediante; sin embargo, ya dio sus primeras declaraciones respecto a las críticas que su nuevo "look" ha recibido.

"Estoy de vacaciones, no es como que pretenda disfrazarme, estoy en la playa. No traigo nuevo 'look', así estoy, ni modo que me haya pintado el pelo blanco", dijo.