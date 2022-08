Ignacio Tahhan tiene corazón mexicano y argentino

El actor argentino, Ignacio Tahhan, tiene varios años viviendo en México, en donde se ha sentido como en casa y ahora, no duda en decir, que, "una mitad mía es mexicana y la otra, argentina".

En entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón, Ignacio reveló que hace ocho años llegó a Tierra Azteca.

"Muy rara vez tomo una decisión para ir, probar y volver (A Argentina), yo sabía que iría a México a quedarme y a trabajar. Sabía que era un mercado más grande que me brindaría la oportunidad de vivir solo de la actuación, algo que no ocurre en mi país porque el trabajo de los actores está muy condicionado a que aparezcan oportunidades", contó.

El nacido en Santiago del Estero, Argentina, charló con este diario a propósito de su labor en el melodrama Mujer de nadie, proyecto del cual se siente muy orgulloso por los resultados que ha obtenido.

"A pesar de saber qué es lo que va sucediendo en cada capítulo, siempre me sorprende todo lo que va pasando en la historia. Me siento feliz y contento porque la gente está viendo la novela y me lo hacen saber gracias a los mensajes tan lindos que me llegan a mis redes sociales".

En la trama, Nacho encarna a "Leonardo", un hombre inteligente, astuto y ambicioso. Administra el negocio de "Alejandra" (Azela Robinson), que es una casa de citas.

"Todos los personajes son muy importantes y están enlazados de una manera relevante. Estoy fascinado con el trabajo que hicimos con 'Leonardo' porque realiza cosas que yo jamás haría y además tiene mucha soltura a la hora de enfrentar ciertas circunstancias", mencionó.

Vía telefónica desde su casa, Tahhan reveló cuáles son las cualidades que vio para darle el sí a Mujer de nadie, producción de Giselle González.

"Giselle es una persona que aprecio mucho porque ella confió en mí en el primer proyecto que hice para Televisa y además el elenco está de lujo, eso fue lo que me sedujo para ser parte de este proyecto, además de la historia".

Por otro lado, el histrión se mostró emocionado de que además de Televisa, destaque en la plataforma Disney+ gracias a la serie Los hermanos Salvador.

"Estrenamos en abril pasado. Me encantó la recepción que ha tenido con el público. Yo encarno a 'Rogelio Salvador', es muy inocente, en relación con 'Leonardo'".

Tahhan confesó que estudió también la carrera de Psicología, profesión que de alguna manera le ha permitido entender mucho mejor a cada papel que le ha dado vida.

"La psicología es una disciplina que arroja muchas luces sobre el trabajo actoral porque te permite indagar más profundo en el actuar de los personajes".

Por último, Ignacio Tahhan dio a conocer que no conoce la Comarca Lagunera, por lo que le gustaría venir pronto.

"He ido un par de veces al norte de México, sin embargo, no he podido estar en Torreón, ojalá y se me haga ir pronto".