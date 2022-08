Identificadas, zonas con riesgo de daño por lluvia en La Laguna de Durango

Para brindar atención inmediata durante esta temporada de lluvias y ante cualquier contingencia o desastre natural, el 72 Batallón tiene identificadas las zonas más susceptibles de sufrir daños de la zona Laguna en Durango, por lo que mantiene rondines de reconocimiento para la aplicación del Plan DN-III-E en cuanto sea necesario.

"La principal tarea que hemos desarrollado es en las épocas invernales implementando una integración de una fuerza para aplicar el Plan DN-III-E y llevamos a cabo actividades de reconocimiento en las comunidades más susceptibles de tener daños y establecemos puntos de distribución de café, de cobijas, alimentos, establecemos albergues en coordinación con las autoridades municipales y llevamos a cabo el monitoreo diario de todas las personas que se encuentran al intemperie. Vamos registrando, vamos ubicando aquellos lugares que presentan cierta problemática y las atendemos y nos establecemos ahí", dijo Cesáreo Juventino Rojas Popoca, coronel de Infantería Diplomado del Estado Mayor, comandante del 72 Batallón de Infantería con destacamento en Gómez Palacio.

Dijo que al momento no se ha registrado ningún tipo de evento de mayor envergadura que implique empeñar más fuerza, sin embargo aseguró estar preparados.

"Y la instrucción que tenemos es que cuando se presente una contingencia de este tipo, nosotros tenemos que salir inmediatamente a atenderla con todos los medios disponibles, no vamos a escatimar ni con personal ni material para atender a la población civil", recalcó.

Así mismo, comentó que la transición que se tendrá, tanto a nivel estatal como municipal, no habrá de afectar los trabajos de coordinación. "En cuestiones de protección civil la coordinación no se rompe, nunca se rompe, la coordinación es un lazo que nunca se debe romper entonces nosotros con el director de protección civil que entre y que sale, estamos en contacto permanente, y no dejamos de monitorear diariamente, nos pasamos diariamente un reporte sobre las condiciones meteorológicas, cómo están las áreas susceptibles de inundarse, y aunque no se han presentado lluvias, realizamos monitoreo".