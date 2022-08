Ibero transforma

México es una nación pluricultural sustentada en las poblaciones indígenas que se encuentran en el territorio, pero ¿cuáles son los pueblos indígenas y por qué se habla de una pluriculturalidad? Aunque no existe un concepto específico para definir a los pueblos indígenas, en el artículo dos de la Constitución se ha establecido que son aquellas personas que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual antes de la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. La razón por la que no existe una definición precisa es porque, en primer lugar, no es necesaria para proteger sus derechos humanos, y en segundo, porque existe una inmensa diversidad de pueblos indígenas alrededor del continente, por lo que generar un concepto sería muy riesgoso de ser amplio o restrictivo.

Al hablar de las comunidades indígenas hablamos de pluriculturalidad, pues reconocemos en nuestra Constitución la existencia y valía de más de una cultura. Según datos del censo realizado por el INEGI en el 2020, hay 7 millones 364,645 de personas hablantes de lenguas indígenas, encontrándose la mayoría en Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Guerrero e Hidalgo. El náhuatl es la lengua predominante, seguida por maya, tseltal, tsotsil, mixteco, zapoteco y otomí. Los pueblos indígenas se encuentran alrededor de toda la República mexicana. Si bien es cierto que, la mayoría de los pueblos se encuentran establecidos en el centro y sur del país, también los hay en el norte, como los huicholes en Durango, los mayos en Sinaloa, los tarahumaras y tepehuanos en Chihuahua, los guarijios y papagos en Sonora.

En Coahuila se encuentran los kikápues y los negros mascogos, especialmente en el territorio del municipio de Múzquiz. Dentro de la información otorgada por el Estado mexicano en sus informes y estadísticas, así como por parte de lo contemplado en las legislaciones, se puede presumir que los kikápues y negros mascogos son grupos indígenas, sin embargo, internacionalmente podrían tener otro nombre. En el ámbito universal también se reconocen a los pueblos tribales, siendo éstos grupos que no se encontraban en el territorio antes de la colonización, por lo que no son indígenas, pero que comparten características similares como tener tradiciones sociales, culturales, y económicas diferentes de otras senciones de la comunidad. En agosto de 2022, se cumplirán 170 desde que los kikápues y negros mascogos se encuentran en la ciudad de Múzquiz, provenientes desde el estado Texas, Estados Unidos.

El día de hoy, 9 de agosto, se conmemora el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, cuya aportación es considerable y notoria para que México sea lo que es como país, con una riqueza cultural, con diversidad gastronómica, tradiciones e historia que forjan a la nación como uno de los más diversos y ricos del mundo. Es nuestra tarea reivindicar la valía que tienen las poblaciones indígenas en la sociedad, visibilizar la importancia de lo que representan en México y especialmente promover la igualdad.

[email protected]