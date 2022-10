Hoy recibimos una bendición: Maite Perroni presume su boda con Andrés Tovar

La cantante y actriz mexicana, Maite Perroni, se encuentra viviendo un cuento de hadas junto al productor Andrés Tovar, y es que este sábado, finalmente la pareja dio el "sí" en el altar.

Fue la propia estrella de la serie de Netflix, Oscuro Deseo, quien compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en blanco y negro, en donde se le puede ver portando un elaborado vestido de novia, junto a su ahora esposo, Andrés Tovar.

Además, la fotografía viene acompañada de un texto, en el que la exRBD expresa su sentir.

"We did it ! Dando los primeros pasos de la vida que deseamos construir juntos… rodeados de nuestra familia y de la mano de Dios, hoy recibimos una bendición. Felices de poder dar pasos que fortalezcan nuestro camino por este plano en el que logramos coincidir y el destino nos regaló".

El matrimonio de Maite llega un año después de la pareja enfrentó el escrutinio tras rumores de infidelidad.

Maite había iniciado una relación con el chileno Koko Stambuk, a quien conoció cuando grabó su álbum Eclipse de Luna en 2013, del que fue productor y compositor del tema Ojos Divinos. Desde entonces iniciaron una amistad que evolucionó a relación.

La relación se mantuvo siempre discreta, aunque en algunas ocasiones la actriz de Cuidado con el Ángel compartió en sus redes momentos junto a Koko. Juntos duraron 8 años, incluso, en el 2018, llegaron a comprometerse, pero nunca se habló de una fecha tentativa para la boda.

El año pasado, se dio a conocer la ruptura de Maite y Koko, la cual fue contaminada con los rumores de que la exRBD le había sido infiel con Andrés Tovar, su ahora esposo, quien en ese entonces seguía casado con la actriz Claudia Martín.

Meses después, Tovar y Perroni confirmaron su noviazgo, en medio del escrutinio, y amenazas de demanda contra revistas y medios de comunicación.

La pareja aclaró que cuando comenzaron a salir ya estaban solteros, además de que se conocían desde hace 20 años.

Fue apenas hace un mes que anunciaron su compromiso, siendo este sábado cuando la boda finalmente se llevó a cabo.

Del evento se desconocen los detalles, así como quienes estuvieron invitados.

Por otro lado, la publicación de Perroni recibió miles de reacciones y varios comentarios de famosos como Zoraida Gómez, Julián Gil, Joy, Mariana Seoane y Karla Díaz, por mencionar algunos.