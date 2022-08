House of the Dragon da un nuevo golpe de nostalgia a los fanáticos de Game of Thrones

Un nuevo capítulo de House of the Dragon ha llegado a HBO y a la plataforma de HBO Max y tal como lo hizo el capítulo anterior, le dio a los fanáticos un golpe de nostalgia, en esta ocasión al pasar por primera vez el intro de la serie.

Las clásicas notas del intro de Game of Thrones, compuesto por una de las estrellas del show, el compositor Ramin Djawadi, sonaron de nuevo.

Djawadi se convirtió en una estrella dentro de la serie debido a sus composiciones que supieron generar en el espectador sentimientos como emoción, tristeza y ansiedad, tal es el caso del tema Light of the Seven que sonó en ese icónico inicio de capítulo en el que “Margaery” y el resto de la casa Tyrell conoció su destino en manos de “Cersei” o The Long Night, el tema que sonó durante el climax de la batalla por los vivos en la temporada final.

De nuevo se escuchó el tema principal pero con un escenario diferente, un río de sangre en lo que parece ser la antigua Valyria muestra un gran árbol familiar con los símbolos que representan a cada miembro de la familia Targaryen, algunos más conocidos que otros como el patrón del collar que “Daemon” le regaló a “Rhaenyra” en el primer capítulo; y en poco más de minuto y medio, el episodio se volvió inolvidable debido a eso.

Un intro poderoso que deja una gran pregunta ¿Todo lugar por donde pasa un Targaryen termina en un baño de sangre?

Los fanáticos de la serie sin duda aprueban este intro, del cual aún no se sabe si como el de Game of Thrones cambiará de acuerdo a la trama de la serie. Otros sin embargo, creen que se debió componer un tema diferente, tal vez alguno basado en el tema ya existente de la casa del dragón compuesto para la primera serie.

En este segundo episodio, nuevas alianzas se formaron, dos dragones y sus jinetes se enfrentaron cara a cara y la princesa tuvo que hacer valer sus nuevos derechos como futura reina, mientras que el rey toma una decisión que cambiará el curso de la casa Targaryen para siempre y afectará a sus descendientes hasta llegar a “Daenerys”