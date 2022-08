Hospitalizan de emergencia a Tony Meléndez, vocalista de Conjunto Primavera 

El vocalista de Conjunto Primavera, Tony Meléndez, fue hospitalizado de emergencia luego de sufrir una intoxicación, provocando que sus presentaciones en Zacatecas fueran pospuestas.

A través de redes sociales, Tony Meléndez apareció desde la cama de un hospital e informó que a pesar de que ya se encontraba mucho mejor, sus presentaciones en la Feria de la Uva y la Tuna de este 30 de agosto en Ojo Caliente, Zacatecas y en La Feria de Fresnillo tendrían que ser pospuestas.

“El día de mañana teníamos una presentación en Fresnillo y hoy en Ojocaliente, Zacatecas, pero tuve un problema médico que me impide formar parte, por lo que en esta ocasión les mando un mensaje haciéndoles saber que desafortunadamente el médico no me permite ir a estos compromisos”, señaló el cantante.

“Esperemos que un futuro se me permita reagendar estas fechas que tengo con ustedes, y más que nada les pido compresión, son temas médicos que desafortunadamente no los tiene uno contemplados y en esta ocasión me resulta imposible poder ir a cantarles a todos ustedes, les mando un saludo muy especial”.

Según informó varios portales, la agrupación tuvo una presentación en Costa Mesa, California, Estados Unidos, donde Tony se habría intoxicado luego de consumir alimentos, por lo que tuvo que ser rápidamente hospitalizado. Afortunadamente, ya se encuentra estable.