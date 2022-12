Hospital operaba por omisión de funcionarios

Extitulares tanto de Coprised como de Cofepris fueron omisos en sancionar al hospital Dickava y permitirle trabajar sin licencia de funcionamiento, señaló Moisés Nájera, titular actual de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango.

Explicó que una de las primeras anomalías que encontraron al asumir la titularidad de esta Comisión fue por boca de algunos médicos que señalaron que el hospital Dickava no tenía licencia para trabajar.

Por lo que se dieron a la tarea de investigar y efectivamente, la licencia que tenía ese nosocomio era del dueño anterior, los nuevos dueños no tenían la licencia, estaba en trámite, pero legalmente no pueden trabajar sin la licencia actualizada.

"Creo que fue una omisión de quien estaba en la pasada Administración encargado de estas revisiones, pero encontramos varias omisiones en el manejo de ese hospital y de otros", comentó Moisés Nájera. Otras omisiones son el no contar con los comités activos de farmacovigilancia y varios trámites más de tipo administrativo.

Otro fue el detectar la reutilización de material considerado desechable como jeringas.

Incluso comentó que en el Santé se detectó material considerado como desechable pero que estaba siendo reutilizado solo desinfectándolos.

"Existen dos tipos de instrumental para bloqueo anestésico, uno que es desechable y otro que se puede reutilizar, pero con un manejo adecuado, pero detectaron del desechable que se reutilizaba en estos hospitales.

Ellos como Coprised no pueden sancionar, solo turnar las omisiones o irregularidades encontradas a otra autoridad para que proceda, como se procedió a la clausura de estos cuatro hospitales.

El pasado lunes la Fiscal del Estado dio a conocer que el Hospital Dickava trabajaba sin licencia médica y que la que presentó era de otro hospital. Moisés Nájera aclaró que la licencia que presentaron era de los anteriores dueños y que los actuales no tenían el permiso, estaban en trámites, pero mientras no se la autorizaran, no podía funcionar como hospital.

