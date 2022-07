Hospital General de Torreón niega negligencia médica durante parto

A finales de junio de este año una mujer dio a luz en la banqueta de la zona de Urgencias del Hospital General de Torreón y su familia acusó una supuesta negligencia médica debido a la falta de atención oportuna. Incluso, el caso llegó hasta la Comisión de los Derechos Humanos del estado de Coahuila (CDHEC), organismo que abrió una investigación de oficio.

Al respecto, el director de la clínica Fabio Martínez Flores, dio a conocer que ya entregaron los informes de los hechos a la CDHEC y negó que se haya tratado de una negligencia médica, además de asegurar que hay imágenes captadas a través del sistema de videovigilancia del hospital que lo prueban.

"Nosotros revisamos los videos del hospital, de las cámaras de seguridad y ahí se nota que en el momento en que a la señora se le rompe la fuente, se acelera el trabajo de parto, avisan de inmediato, tocan la puerta y tarda 40 segundos en salir el personal médico, compuesto por una doctora, dos enfermeras y un camillero, después se integran otras dos doctoras", explicó.

DETALLE

Detalló que los profesionales sanitarios asistieron el parto y que 5 minutos después ingresaron al bebé al hospital. Dos minutos más tarde, hacen lo propio con la mamá, ya en camilla y ambos fueron valorados médicamente.

"El bebé en óptimas condiciones, afortunadamente no golpeó el piso, no tocó el piso, nació con constantes vitales óptimas y la mamá también no tuvo ninguna complicación, ambos, tanto mamá como bebé fueron dados de alta al siguiente día", relató.

El doctor indicó que están a la espera del resultado de la investigación que hizo Derechos Humanos y reiteró el compromiso de atención a la población en general con calidad, calidez y oportunidad. Al cuestionarlo sobre la presunta negligencia médica que señaló en su momento la familia, respondió que "lo negamos por completo, y esa versión de que tardaron 15 o 20 minutos en salir el personal médico a atenderla se echa por tierra viendo los videos de las cámaras de seguridad que están a la disposición".

Fabio Martínez Flores agregó que en la dirección médica hay una política de puertas abiertas, por lo que si hay algún problema con la atención que reciben, los usuarios del Hospital General pueden acercarse para buscar una solución.

Los hechos

Fue Alejandro Collazo, quien detalló lo sucedido el 23 de junio del año en curso.

* Dijo que su hermana Diana Collazo, de 20 años, salió a esperar indicaciones en las escalinatas de Urgencias, pero poco antes de las 17:00 horas manifestó sentir "algo caliente en sus piernas", en ese momento se percató que la cabeza de su bebé se encontraba prácticamente afuera y las contracciones se comenzaron a intensificar.

* Según su versión, pese a que su mamá, así como varios pacientes lanzaron llamados y gritos al personal del hospital para que se apoyara en el nacimiento, no se registró el apoyo de ningún médico ni enfermera, sino hasta después de casi 20 minutos.