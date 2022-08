Hombre muere en plena Alameda de Saltillo

Lo que aparentaba ser una tranquila tarde de charla entre dos amigos término en tragedia, luego de que un aparente infarto terminara con su vida en plena Alameda Zaragoza, en la Zona Centro de Saltillo.

Fue la tarde de este martes, cuando Armando “N” se encontraba en compañía del hoy occiso, Homero Javier “N” de 54 años de edad, charlando en una de las bancas de la Alameda Zaragoza, ubicada en la calle Guillermo Purcell, a la altura de la calle Guadalupe Victoria.

En momento de la charla, Homero le comentó que se siente mal, segundos después se desvanece, por lo que opta su amigo por recostarlo en el suelo, en ese instante pasa una patrulla de la Policía Municipal, a quienes de inmediato les pide ayuda.

Por lo anterior, se pidió la presencia de paramédicos de Cruz Roja, quienes al valorar al hombre, confirman que ya no contaba con signos vitales, por lo que no se descarta que un posible infarto le arrebató la vida, ya que no contaba con huellas de violencia.

La zona de inmediato fue acordonada, para dar paso a los Agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado a llevar a cabo las diligencias de campo correspondientes, posteriormente se ordenó el levantamiento del cuerpo para ser trasladado al SEMEFO, donde se le practicara la necropsia de ley a fin de determinar las causas de su muerte.