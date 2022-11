Hombre acude disfrazado a recoger su premio de la lotería

Este hombre estaba decidido a todo para quedarse con el premio de la lotería. Oriundo de China, se presentó disfrazado para retirar el dinero con el fin de que nadie lo reconociera, incluyendo su propia familia. Con botarga amarilla como disfraz intentó pasar por desapercibido y no escatimó en revelar lo que estaba haciendo cuando los medios lo entrevistaron.

Se estima que el premio le dejó cerca de 30 millones de dólares y lo que todos pensaron es que no estaba dispuesto a compartir. Sin embargo, detrás de su actitud que parece muy egoísta escondió un noble fin. Es que no quiere que sus hijos lleguen a disfrutar de la millonaria suma por medio a que se vuelvan vanidosos.

El sueño del hombre es que todos sus descendientes continúen siendo personas sencillas, humildes y trabajadoras. Y es aquí donde decide que nadie se entere de que ganó la lotería. "No se lo he dicho a mi esposa ni a mi hijo. Me preocupa que se sientan superiores a otras personas y no trabajen ni estudien mucho en el futuro", reveló ante las cámaras.

Qué hizo con el premio de la lotería

Pero el chino, que ya es viral en las redes sociales, no se quedó ahí y demostró ser una persona muy generosa también. Por empezar debió pagar una suma cercana a los 43 millones en materia de impuesto al juego que entregó sin chistar a diferencia de otros ganadores de lotería. Pero, además, quiso ayudar a otros con el dinero que recibió.

Fue así como de los 220 millones yuanes que se ganó el Sr. Li, así lo están empezando a llamar, donó 5 millones a organizaciones benéficas. Si bien la cifra que se dejó sigue siendo tremendamente significativa, lo cierto es que todos se siguen preguntando si en algún momento se lo terminará contando a su familia. Es que a muchos les está costando entender cómo hará para ocultarlo tanto tiempo.