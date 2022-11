Hilary Duff, Lindsay Lohan y Aaron Carter, el triángulo amoroso que marcó a una generación

Este sábado se dio a conocer la muerte del cantante y actor Aaron Carter a los 34 años de edad. El artista era hermano menor del integrante de Backstreet Boys, Nick Carter, pero también logró hacerse de un nombre propio a finales de los 90 y principios de los 2000, un ascenso que se vio en picada tras sus problemas mentales y lucha contra el alcohol y las drogas.

Pero, además de ofrecer grandes éxitos para sus fans, como I'm All About You, Summertime, I Want Candy, y el clásico Aaron's Party (Come Get It), también era conocido por robar suspiros de todas las niñas y adolescentes de la época, incluso de las famosas más codiciadas del momento.

Tanto fue su impacto como galán, que inició una de las disputas entre famosas más sonadas del mundo del espectáculo, la de Hilary Duff y Lindsay Lohan, ambas estrellas Disney.

Este suceso de la farándula ocurrió hace 20 años, cuando Hilary Duff y Aaron Carter se conocieron en la serie Lizzie McGuire, en donde Carter fue invitado especial. Desde entonces, las estrellas de 15 años de edad, en aquel momento, comenzaron a salir, y se les veía juntos en las alfombras rojas. Sin embargo, en ese mismo año, el actor decidió romper, debido a que en sus palabras "estaba aburrido".

Pero la sorpresa llegó cuando inició una relación con Lindsay Lohan, aunque la dejó al poco tiempo para regresar con Hilary. Sin embargo, la segunda oportunidad no duró mucho, debido a que se dijo que Aaron le fue infiel a la intérprete de Come Clean, finalmente, su relación terminó para siempre a principios del 2003.

INICIO DE UNA RIVALIDAD

A Hilary Duff y Lindsay Lohan siempre se les vio como archienemigas, y lo que pasó con Aaron incrementó los rumores de rivalidad entre ambas estrellas.

En medio varios rumores, y supuestas intromisiones en estrenos de películas de parte de Hilary hacia Lindsay, durante una entrevista de promoción de Chicas Pesadas, en el año 2004, Lindsay dijo:"Te quiero, Hilary Duff". En otra ocasión, cantó el tema Come Clean de Duff, que en ese momento era muy popular entre los jóvenes. Dejando claro que no había ninguna rivalidad entre ambas estrellas del cine, televisión y la música.

AARON CARTER Y SUS INCÓMODOS TUITS

En el año 2014, Aaron Carter profesó su amor por Hilary, cuando ya habían pasado 10 años desde que habían salido, algo que incomodó a Duff, quien ya estaba casada para ese entonces con el jugador de hockey, Mike Comrie.

Carter dijo en el tuit: "No sé quién es ella hoy, ella no sabe quién soy yo hoy, pero la dejaría boquiabierta si alguna vez tuviera la oportunidad de volver a arreglar lo que pasó. Lo hice mal"; señaló Aaron.

En otro mensaje añadió: "Pasaré el resto de mi vida intentando mejorar para volver con ella. No importa lo que ninguno de ustedes piense".

Al respecto, Duff habló en un programa del presentador Andy Cohen "Watch What Happens Live", en donde señaló que: "¡No sé qué decir al respecto! Fue hace tantos años. ¡Literalmente no lo he visto... así que es incómodo!