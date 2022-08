'Hijos de su…' Rey Grupero y Fofo Márquez cuelgan manta afuera de la casa de Alfredo Adame

Alfredo Adame se ha convertido en uno de los personajes más polémicos de la farándula mexicana, y es que debido a sus innumerables controversias, el actor ha generado diversas opiniones en torno a su personalidad.

En esta ocasión, el mexicano una vez más se volvió tendencia en redes sociales luego de que afuera de su casa colgaran una manta en donde, además de burlarse de él, pusieron varios datos personales.

A través de redes sociales se comenzó a difundir un video en donde se ve cómo Alfredo Adame descubría que afuera de su domicilio habían colocado una enrome manta, en la que se ofrecía supuestas clases personales de karate impartidas por el mismo mexicano.

En el breve clip se ve como Adame salía de su hogar para toparse con el enorme cartelón, el cual ofrecía clases de Karate y de DJ, entre las supuestas lecciones de artes marciales estaban patadas de bicicleta, desplazamiento con sillas y carazo de botella, eso sin contar que la manta también traía sus números telefónicos.

“Hijos de su puta madre, cabrón, pusieron hasta el teléfono”, indicó Alfredo Adame visiblemente molesto.

A pesar de que en ese momento se desconocían los autores de esta “broma”, a los pocos minutos los influencers Rey Grupero y Fofo Márquez dieron a conocer que se había tratado de ellos, pues publicaron la manta en sus redes sociales.

Por el momento, se informa que Alfredo no interpondrá una demanda en contra de ellos, ya que cabe mencionar que difundir datos personales es un delito.

“Ni risa me dio (...) Lo que sí me hizo enojar es que otra vez vuelven a publicar mis teléfonos. No voy a hacer nada, ¿para qué les doy 5 minutos de mi fama? ¿Para qué les doy mis reflectores a estos muertos de hambre?”, comentó el actor a las cámaras de Venga la Alegría.