'Hemos vuelto a vivir'; líder de Enanitos Verdes celebra que los conciertos hayan regresado

En marzo de 2020, la pandemia obligó al mundo entero a cancelar los eventos de espectáculos y de toda índole. Los artistas, como los Enanitos Verdes, experimentaron algo inédito. Se quedaron sin sustento y sin la oportunidad de ofrecer shows, algo que alimenta sus vidas.

Marciano Cantero, vocalista de la agrupación argentina, celebra que la música en vivo haya regresado, y es que tanto él como sus compañeros, pasaban por una agonía terrible que esperan jamás les vuelva a suceder.

"Pasaron prácticamente dos años que fueron tremendos para la música en general. Salir a tocar se siente fantástico. De alguna manera hemos vuelto a vivir. La razón de ser de mi vida volvió y eso se siente muy bien", dijo en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

Desde la habitación de un hotel de la Ciudad de México, Cantero charló con El Siglo de Torreón. Al escuchar de voz de este medio que volverán a la Comarca Lagunera para cantar el 6 de mayo en el Coliseo Centenario, el artista evidenció su alegría por medio del auricular.

Todo listo. Los Enanitos Verdes darán un gran concierto el próximo 6 de mayo en la Comarca Lagunera.

"Estamos muy emocionados de retornar a Torreón. Es una maravilla andar de gira otra vez en México. Me encanta ir a Torreón, así que nos vemos muy prontito.

"La otra vez, estaba pensando si hay un hilo conductor de las canciones que tocamos en el show y creo que sí lo hay y muestra nuestra historia, desde los inicios a la fecha. El concierto que verán, con el que celebramos más de 4 de décadas de carrera, está muy bonito y como en cada sitio que vamos cuidaremos que todo esté bien, que el audio se escuche a la perfección y todos nuestros fans lo disfruten de principio a fin", sostuvo.

El intérprete mencionó que los Enanitos Verdes se encuentran más unidos que nunca y no duda en expresar que se hallan en su mejor momento profesional.

"Tenemos años tocando juntos. Contamos con un guitarrista excepcional, que es Felipe, más allá de que seamos compañeros, somos una familia y disfruto al máximo todo lo que nos pasa y más, cada que subimos al escenario. Hoy estamos ante la mejor versión que jamás hubo de los Enanitos Verdes", mencionó.

Al preguntarle si en Enanitos Verdes, aplica la frase "Como los buenos vinos, entre más viejos, mejor", no dudó ni tantito en responder de manera afirmativa.

"Sí, claro que aplica. Afortunadamente, estamos enteros y es que nos cuidamos mucho. Comemos de manera sana, hacemos ejercicio. Nos emociona bastante cómo nuestra música ha trascendido entre generaciones. Hoy, lo mismo cantan nuestras rolas los jóvenes, que nuestros fans de toda la vida".

Tras haber comido un aperitivo para saciar su hambre, el vocalista mencionó que en lo particular no ve a México como su segunda hogar, sino como su casa primordial.

"Mi licencia de conducir está en Sonora. México no es mi segunda casa, sino mi casa. México me ha dado cosas muy hermosas y aquí soy muy feliz"

Concierto. Enanitos Verdes se han presentado en diversas ocasiones en la Comarca Lagunera.

El cantante expresó que aunque la pandemia ha sido terrible para la humanidad, en su caso le encontró un lado bueno, pues le permitió tomar un descanso.

"La pandemia ha sido un una pesadilla, pero reconozco que me vino bien porque me llevó a permanecer en casa y es que teníamos muchos años de andar en gira. Hice cambios en mi vida que me han hecho bien".

Por último, Marciano Cantero reconoció que la melodía, Lamento boliviano, es la cereza del pastel de la agrupación.

"El éxito de esa canción no fue de un día para otro. Esa pieza la escribió una banda amiga, Alcohol Etílico. Cuando nosotros la grabamos sentíamos que tenía más potencial y vaya que lo ha tenido.

"Le pusimos voz y se volvió un verdadero éxito que la gente sigue disfrutando y que no pasa de moda. Evidentemente, la tocaremos en Torreón".