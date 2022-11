Héctor Kotsifakis nos habla de su trabajo en Pérdida total, película realizada en la Comarca Lagunera

Después de mucho picar piedra y de trabajar incansablemente, el actor lagunero, Héctor Kostifakis empieza a cosechar los frutos de su esfuerzo.

En fechas recientes, el nacido en Torreón ha ligado importantes proyectos como el rodaje de la película Pérdida total, que recién se hizo en su Comarca Lagunera.

Héctor visitó El Siglo de Torreón para charlar acerca de las metas que poco a poco ha ido cumpliendo.

"Gracias a Dios, a todos estos años de estar picando piedra, de ser necio, de estar luchando por lo que uno quiere. También me han ayudado las recomendaciones de unos proyectos a otros, incluso he tenido que decir que no a varias cosas que me han salido cuando ya estoy comprometido, pero uno no puede decir que sí, a todo, ojalá se pudiera".

Kotsifakis no pudo ocultar su emoción al tocar el tema de Pérdida total, producida por el también lagunero Anwar "Pato" Safa y dirigida por Enrique Begné.

(FOTO: EDDIE RUIZ)

"Estoy en mi tierra santa. Feliz de hacer una película, algo que siempre había querido y gracias a 'Pato' Safa se logró. Espero que se hagan más películas en la Comarca".

En el foro de SigloTV, Héctor detalló algunas de las grabaciones que se hicieron del largometraje en el que también figuran Leo Ortizgris, Jorge A. Jiménez y Joaquín Cosío.

"Anduvimos filmando en varios puntos de Torreón, como el Hotel Río Nazas, en Parras, en la carretera vieja de Viesca a Parras. En verdad que tuvimos bastantes locaciones laguneras".

En la charla, Héctor dio los detalles del personaje que realiza en Pérdida total, cinta cuyo rodaje dejó una importante derrama económica.

"Lo apodan 'El Rojo'. Es un hombre viudo que tenía que ver con en el tráfico de estupefacientes. Es un tipo con el que nadie se quiere meter. Él tiene un hijo, a quien pierde y pues 'El Rojo' desea saber qué le pasó".

(FOTO: EDDIE RUIZ)

En cuanto a la trama del largometraje, el actor lagunero mencionó que se ubica en la década de los noventa.

"'El Rojo' conoce al personaje de Ortizgris, es el protagonista. Tiene muchas broncas porque es oportunista, sin embargo, se mete en problemas con uno de sus clientes debido a una deuda y la forma en la que buscará pagarla generará la trama", expresó.

Compartió Kotsifakis que tiene fe de que la película tenga una bonita premiere en la Comarca Lagunera.

"La idea es presentar la cinta aquí en Torreón. Todavía no sabemos las fechas, pero les estaremos informando. Espero que a inicios de 2023 ya tengamos un primer corte".

Por otro lado, el actor habló de su trabajo en la serie Malverde y anunció que acaba de grabar un proyecto español.

"A Malverde le fue muy bien, incluso la nominaron a los premios Emmy, ser parte del elenco fue una padrísima experiencia. Ahora, entre Malverde y Pérdida total, me fui a San Sebastián, España para hacer la serie Las Pelotaris 1926. Estuve por allá cinco meses, se elaboraron ocho capítulos", relató.