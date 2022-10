HBO Max pondrá a cocinar a Belinda en nuevo reality show

Divina Comedia México, el esperado reality show (en donde varios famosos nos dejarán entrar a la intimidad de sus hogares en una noche única), ha comenzado con la primera mesa de la temporada en la que la cantante Belinda, el comediante Manu Nna, la standupera Verónica Toussaint y el actor José Ángel Bichir; ellos deberán demostrar quién de ellos es el mejor host de la velada.

Complacer a este conjunto de celebridades es un reto complejo para cada uno de los participantes, quienes han puesto ingenio, creatividad pero sobre todo amor y dedicación a cada uno de los platillos de esta cena que refleja además, gran parte de la personalidad de cada uno.

Las exigencias de Vero, los detalles de Beli, la simpatía de Manu Nna y la transparencia de José Ángel son piezas clave para lograr que cada velada sea perfecta y dejar a los invitados con la boca abierta, ¿será suficiente para lograr el mejor puntaje?

Vive cada con ellos cuatro noches con las irreverentes ocurrencias de este squad en este reality mexicano basado en el famoso show culinario Come Dine With Me, creado por ITV Studios, cuyo formato original surgió en Reino Unido y se ha presentado en 46 territorios en todo el mundo.