HBO defiende la poca iluminación del capítulo siete de House of the Dragon

En el capítulo 7 de House of the Dragon pasaron muchas cosas, “Rhaenyra” y “Daemon” por fin se reunieron de nuevo, “Aemond” se convirtió en el jinete del mítico dragón “Vhagar” y los niños tuvieron una batalla por eso, sin embargo, muchos fans no lograron ver esto con claridad. Al parecer, ya es costumbre que los productores de la saga de Game of Thrones dejen un capítulo a oscuras, pues lo mismo ocurrió con uno de los más esperados de la serie original, la batalla contra los muertos en la última temporada. En esta ocasión lo volvieron a hacer, pues muchas de las escenas estaban demasiado oscuras y los fans tuvieron que subir el brillo de sus dispositivos, quejarse en Twitter con HBO por esa situación y por el hecho de que todas esas escenas se grabaron a plena luz de día, pues en las primeras imágenes promocionales, todo era en el día. Es debido a esto que la cuenta oficial de HBO de soporte técnico respondió a los usuarios: “Agradecemos que se comuniquen por la escena nocturna de House of the Dragon del episodio 7 que aparece oscura, la iluminación tenue de la escena fue una decisión creativa intencional”.

No es la única queja que los usuarios le hacen a la nueva serie de HBO, a pesar de que cada capítulo es sorprendente, pues también le recriminan la muerte de personajes como “Laena Velaryon”, “Harwin Strong” y “Lionel Strong”.