'HAY QUE LLEGAR VIVOS A LA MUERTE' A LA MUERTE'

Nunca se sabe si hay un mañana para todo ser humano, es por eso que hay que disfrutar siempre el presente; eso, lo sabe muy bien César Bono.

Varios compañeros de César como Carmen Salinas, Octavio Ocaña, Héctor Bonilla se han ido, lo que le ha reafirmado ese sentir de que, "un día estamos aquí y al otro quién sabe", así que el histrión goza cada momento de su vida ya sea en un escenario, en un foro de TV o en su hogar con su familia.

"Héctor justo era el director de esta obra que hoy en día que hago, que es El Cavernícola. Durante 50 años siempre laboramos juntos. No puedo decir que lo quise mucho sino que lo sigo queriendo mucho.

"Y en cuanto a Carmen, cómo no la voy a recordar si laboramos juntos en la última obra que ella hizo, y pues qué les puedo decir de mi querido Octavio, con mucho dolor he lidiado sus muertes; la vida es así, la muerte te va a arrebatando a los seres queridos.

"No sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí, debemos disfrutar cada segundo al máximo. Hay que llegar vivos a la muerte", comentó en entrevista con El Siglo de Torreón.

El actor atendió en exclusiva a "El Defensor de la Comunidad" en los camerinos del Centro Cultural San Ángel de la Ciudad de México en donde cada jueves presenta el monólogo El Cavernícola.

Desde que este reportero entró al lugar, el personal fue muy amable y ni se diga César, a quien le dio mucho gusto que este diario lo entrevistara, pues Torreón le encanta y es que aquí vivió uno de sus abuelos.

"Quiero mucho a toda la gente de La Laguna. Fui muy amigo de Julio Alemán que allá se recibió de ingeniero agrónomo y mi abuelo vivió un tiempo en Torreón.

"Ojalá pueda ir a la Comarca Lagunera pronto, ya sea con ¿Por qué las queremos tanto?, dirigida por Rafael Perrín, o con El Cavernícola", dijo entusiasmado.

Con esa sencillez que le caracteriza, compartió que El Cavernícola es una obra que ha marcado precedentes y que ha pasado de generación en generación.

"Es un monólogo que ha tenido bastante éxito bendito sea Dios. Ya tenemos 21 años, estrenamos el 21 de octubre de 2001.

Hace unos meses, César dio un tremendo susto al público mexicano, ya que su salud se vio mermad y tuvo que ser hospitalizado de emergencia.

"Tengo algunos dolores, pero estoy bien porque puedo seguir trabajando gracias a Dios. Estuve en Miami, ocho meses haciendo Betty en Nueva York, volví a hacer Vecinos y otros proyectos.

"Prácticamente, no he dejado de laborar. Los infartos me dieron en el Hemisferio Derecho y eso te afecta los movimientos del lado izquierdo, pero si te da en el lado izquierdo el infarto, entonces pierdes la capacidad de hablar y gracias a Dios no me ocurrió así".

Algo que de igual manera tiene muy entusiasmado a Bono es que en 2023 se reincorporará a Vecinos en su personaje de "Frankie" Rivers.

"En enero volvemos a grabar. Vecinos ya tiene 17 años y al público le encanta.

"17 años se dice fácil y no es así, ya es considerado un clásico de la comedia, pero no por nosotros , sino en Televisa lo consideran así".

César dio su opinión acerca del mundo del entretenimiento, el cual se vive muy rápido, a diferencia de cuando él empezó.

"Siempre ha habido cosas de calidad y cosas malas. He tenido la suerte de alternar con grandes actores del drama y la comedia. Siempre hay talento y México es un país con mucho talento y así seguirá con mucho talento".

Bono ha hecho de todo en la farándula, sin embargo, si cuenta con una asignatura pendiente.

"Me considero un hombre feliz y quiero que mis hijos y mis nietos también sean muy felices. Siempre mi trabajo ha sido dedicado a ellos".

En ese sentido, el histrión reveló que justo su trabajo le ha quitado momentos especiales de sus seres queridos.

"He sacrificado tiempo de estar con mi familia y eso siempre duele. Yo recuerdo que llegaba a la casa y mis hijos ya estaban dormidos y luego en la mañana me iba y seguían dormidos".

Mientras se escuchaba de fondo la rola Te quiero de Hombres G, César Bono informó que el cariño y la aceptación del público, al igual que su familia, son sus motores de vida.

"Es muy bonito que a a uno lo quieran tanto. Me tocó ir a terapia hace poco y me topé un señor que me expresó muchas palabras de aliento que me reconfortaron bastante".