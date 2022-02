Hasta un 7.5% aumentarían los precios en restaurantes en Saltillo tras alza en insumos

Un incremento de hasta 7.5 por ciento se podría registrar en los precios de restaurantes tras el aumento de precios en algunos de sus insumos como es el caso del limón y proteínas.

Al respecto, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Alimentos Condimentados (Canirac) en Saltillo, Éder López González, manifestó que el tema de incremento de precios es un tema muy particular de cada restaurante, sin embargo aseguró que sí habrá incrementos. “Aunque de eso no tengo ahorita indicaciones de cuántos restaurantes lo han hecho, creemos que será un incremento moderado, no va a llegar al 7.5 por ciento de la inflación'', destacó.

Recordó que uno de los insumos que más se incrementó es el limón, el cual registra un precio nunca antes visto, al igual que las proteínas, por lo que esperan que se logre un equilibrio, a fin de que esté incremento de precios sea muy moderado.