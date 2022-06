¡Hasta siempre, Don Fidel! El último adiós a un cardenchero

Cantó hasta el último momento. El pueblo de Sapioriz, Durango, ha perdido a un hijo que fue precursor de sus tradiciones. Don Fidel Elizalde García, líder de Los Cardencheros de Sapioriz, falleció la tarde noche del viernes 3 de junio a la edad de 79 años. Desde hace tiempo padecía una artritis que debilitó su salud, pero ni con ese obstáculo se apartó de los escenarios. Apenas en octubre pasado, fue partícipe, junto con el grupo, en la XLIX edición del Festival Internacional Cervantino (FIC), el evento cultural más importante de Latinoamérica que se efectúa en Guanajuato.

“Tenemos infinidad de tradiciones en nuestro México, sin embargo, se están perdiendo todas. Ahí en la comunidad tenemos danzas, tenemos las posadas, tenemos el canto cardenche, tenemos la pastorela. Hay muchas cosas que son tradiciones de nuestro México que se están perdiendo. Entonces cuando vemos gente interesada en esto, ustedes son los que nos motivan a continuar con esta tradición. Nosotros ya casi andamos tirando la toalla, porque los años no pasan en vano, pero creemos que esto que nos encargaron nuestros viejitos, nuestros tatarabuelos, nuestros abuelos, ha dejado algo”, dijo don Fidel a El Siglo de Torreón, durante una pastorela efectuada apenas en diciembre pasado, en un domicilio particular al oriente de la ciudad.

Don Fidel cargaba con el peso de una tradición a cuestas. Llevó el canto cardenche a escenarios de Estados Unidos y Europa. En un sinfín de entrevistas recalcó el valor del canto, su historia y sus raíces. Hace tiempo que tuvo que dejar la voz contra alta para tomar la voz fundamental del grupo, después de que don Antonio Valles también enfermara. “Es la que lleva el canto, la que sabe dónde tiene que entrar, es la que lleva la melodía, la letra y pues todo. Es una responsabilidad, como Toño ya no pudo, tuve que entrarle yo”.

Coronado con su sombrero y portando camisa de cuadros, es como solía aparecer en cada presentación. Ante el micrófono entonaba fiel al origen cardenche, con esa voz que tocaba la fibra más íntima del escucha, como si se hubiera clavado una espina en el alma. Su entrega encendía aplausos, generaba respeto y admiración, también llamó la atención de investigadores, creadores y periodistas extranjeros. En 2017, la cineasta catalana Marta Ferrer filmó el documental A morir a los desiertos y la tradición fue proyectada en festivales de todo el mundo.

“Hemos andado por distintas partes de la república y eso es lo que me anima a continuar, lo que nuestros viejitos nos encargaron. No dejen nuestras tradiciones, ustedes pueden hacerlo, si quieren. Gracias a Dios, siento que dondequiera que nuestros padres o nuestros abuelitos estén, están contentos porque saben que no les fallamos”, mencionó don Fidel el día de la pastorela.

La voz de don Fidel siempre surcará las riberas del Río Nazas, como la música del agua al pasar sobre las piedras. Su recuerdo y obra será ejemplo para la supervivencia de la tradición en un desierto impredecible, al tiempo que su memoria se une a la de don Genaro Chavarría, otro de los cardencheros fundadores, quien falleció en 2018.

Último adiós

En un día difícil, el cardenchero Higinio Chavarría contesta el teléfono y accede a emitir unas palabras para El Siglo de Torreón. No oculta su tristeza, pero recalca que Don Fidel siempre fue entusiasta para cantar y que ese mismo canto le brindaba motivos para continuar sus días. El año pasado, don Fidel perdió a su esposa y eso inevitablemente le afectó, pero la tradición fue aliciente para que continuara viajando y compartiendo conocimientos a quienes asistían a los eventos.

“Don Fidel cantó hasta el último momento porque nosotros lo exhortábamos a que no dejara de cantar y eso le daba mucha fortaleza […] Él tenía mucho conocimiento del canto cardenche, tenía mucha información y nunca escatimó en compartírnosla. Estamos también agradecidos con él, porque quiso compartir con nosotros el canto cardenche, el significado y sus vivencias”.

En la agrupación de Los Cardencheros de Sapioriz continúan don Guadalupe Salazar, doña Ofelia Elizalde (hermana de don Fidel) e Higinio Chavarría, quienes seguirán ejecutando el proyecto Semilleros del Cardenche, que consiste en talleres o pláticas estimuladas por el Sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales (FONCA) y transmitidas gratuitamente a través de Facebook.

“Se queda todavía el proyecto Semilleros del Cardenche, donde exhortamos a todos los jóvenes, a todo el público en general, a que se interesen, a que se den la oportunidad de conocer el canto cardenche porque justo, hay muchos mexicanos que no lo conocen y es de los mexicanos. Es una herencia, es historia de nuestro país, es algo de lo que tenemos que estar enterados, porque cala, pero conquista, entonces es para exhortar a la gente a que conozca el canto cardenche, que se den la oportunidad de conocerlo, no se van a arrepentir”.

Por su parte, Felipe del Río, mejor conocido como Dr. Alakrán y miembro de la banda gomezpalatina Efekto Alakrán, cuyos integrantes colaboraron con Los Cardencheros en 2018, para una adaptación al rap de A morir a los desiertos, también lamentó la partida de don Fidel, noticia que lo abordó camino a Mérida, donde este sábado tuvo concierto.

“Es un pilar del canto cardenche, una persona que confió en nosotros, hablando particularmente de mi producción, de mi acercamiento al canto cardenche. Él creyó en nosotros, él creyó en poder mezclar el canto cardenche con el hip hop y eso me acercó bastante a querer a don Fidel como si fuera su sobrino. Desde ahí le estoy bien agradecido por permitirme entrar a ese mundo de la música y al mundo de Sapioriz”.

Don Fidel Elizalde fue velado durante todo el sábado 4 de junio en su casa. Integrantes de los Cardencheros de Sapioriz entonaron cantos a manera de rezo y homenaje. A las seis en punto se ofreció una misa de cuerpo presente en la iglesia del pueblo, después se le sepultó en el panteón de Sapioriz.