Hasta 300 mil pesos gastan en pruebas

La Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA) informó que desde que se incrementaron los contagios de COVID-19, hasta 300 mil pesos mensuales han invertido las empresas para realizar las pruebas, situación que, estiman, se mantendrá hasta febrero.

Mario Ricardo Hernández Saro, presidente de la asociación, informó que se ha hecho la recomendación a las empresas a que sean éstas las que cubran los costos de las pruebas con el fin de evitar la falsificación.

"No son pruebas baratas y para un operador pagar un prueba de antígenos, de 500 o 600 pesos, es muy oneroso. Es por ello que se corre el riesgo de que se falsifiquen o no la realicen a tiempo", destacó.

Informó que de acuerdo con lo que les han informado, las empresas están gastando aproximadamente 300 mil pesos mensuales en la realización de pruebas, lo que es un gasto imprevisto muy fuerte para la industria.

Expuso que en las empresas que cuentan con una plantilla arriba de 180 trabajadores, se envía a los empleados a realizarse pruebas a laboratorios especializadas, con lo cual se garantiza la autenticidad de los resultados.

"Muchas empresas tienen los mismos laboratorios y realizan las pruebas dentro del centro de trabajo, lo cual es mejor", destacó.

Informó que por el momento la parte operativa de las empresas se encuentran trabajando de manera normal.

"La parte operativa sigue trabajando bajo condiciones normales extremando las medidas de precaución y quien puede realizar sus labores desde una computadora están optando por hacer home office de aquí a que bajen los contagios", dijo.

Dijo desconocer cuál es el número de empleados contagiados; no obstante, aseguró que por fortuna no ha sido una cantidad masiva.

"No he hablado con todas las empresas, pero con las que hablo, todas manifiestan que han tenido contagios, pero he hablado con 10 o 15 y empresas, no con la totalidad, que son 160 socias".

Destacó que la recuperación en los contagios que se han registrado ha sido más rápida que con los casos de al inicio de la pandemia.

"Traen un tiempo promedio de nueve días donde el trabajador es identificado como positivo y después de nueve días es identificado como negativo… ya no son los 15 días", explicó.

Por último, informó que los síntomas reportados en empleados no han sido graves, por lo que incluso pueden trabajar desde casa.