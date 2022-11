Harry Styles brilla en el Foro Sol

El pasado jueves el Foro Sol de Ciudad de México se llenó de plumas y brillos con la presentación del Love On Tour de Harry Styles, marcando el regreso del cantante británico a tierras aztecas, tras dos años de pandemia.

En punto de las 3 de la tarde, plumas a lo largo del Autódromo Hermanos Rodríguez ya se comenzaban a ver por el camino que miles de fanáticas recorrieron con un único objetivo: ver a Harry Styles.

Y es que a pesar de que la espera fue larga para muchos, entre desmayos y euforia, el show del ex One Direction comenzó a las 8:00 pm exactas, cuando su telonera Koffe comenzó a aparecer entre las enormes pantallas situadas a los costados del escenario.

Sin embargo, el corazón de más de 60 mil fanáticos se detuvo luego de que se comenzaran a escuchar los primeros estribillos de Music For a Sushi Restaurant y Harry Styles apareciera entre gritos y aplausos de los asistentes.

Styles, a pesar de estar en un país extranjero y no hablar perfectamente español, platicó y bromeó, como era su costumbre, con el público, a tal grado de que una "afortunada", o al menos así la llamaron varias fanáticas, obtuvo el Feliz Cumpleaños por parte del cantante, quien con una gran sonrisa en su rostro le brindó sus mejores deseos.

A lo largo de la noche, Harry sorprendió con canciones como Daylight, Cinema, Keep Driving, y Adore You, siendo esta última la más esperada por parte del público, sin embargo, la nostalgia reinó luego de que What Makes You Beautiful comenzara a sonar, trayendo consigo sus mejores recuerdos cuando se encontraba aún con One Direction.

A casi más de la hora, varias fanáticas ya se encontraban llorando a pesar de que una de sus canciones Sign Of The Times pedía "dejar de llorar", asegurando que "todo iba a mejorar pronto". Algunas laguneras asistentes como Paty, Brisa, Fanny y Fátima no podían contener las lágrimas, quienes expresaron lo mucho que habían esperado por ver al británico en vivo.

La noche acabó, y tras una hora y 40 minutos Styles decidió abandonar el escenario, no sin antes haber agradecido al público y prometer que vendría de nuevo a la Ciudad de México.