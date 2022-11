Hace 30 años llegaron los 'X-Men' a la televisión

En estas fechas, pero de 1992; niños, jóvenes y adultos prendían su televisor, ya sea en TV Azteca o en Fox Kids con el fin de disfrutar de una serieque, sin tanta publicidad y sin redes sociales, se volvió un “boom”.

Se trataba de la caricatura de los "X-Men", misma que cumplió el pasado 31 de octubre, 30 años de haberse estrenado en la pantalla chica y ahora, Disney lanzará dentro de poco una continuación de este proyecto bajo el nombre de X-Men 97.

Dicha serie animada producida por Saban Entertainment, el estudio detrás de Mighty Morphin Power Rangers, logró dos objetivos: que los fans de los cómics vieran al equipo emigrar de las historietas a la TV (Algo que les era emocionante) y que las entonces nuevas generaciones conocieran a los mutantes, despertando su interés por ellos.

"Yo venía de conocer a 'Batman', 'Superman', 'Wonder Woman', los típicos con los que tenemos acercamiento desde pequeños, bueno al menos hace años, ya que hoy en día Marvel ha posicionado muy bien a sus personajes gracias a las películas, y entonces, pues conocí a los X-Men gracias a la caricatura y a partir de ahí me hice fan del equipo comandado por 'Charles Xavier'. En ese tiempo tenía 12 años", comentó a este diario, Darío Tapia, lagunero conocedor de los Universos de Marvel y DC.

En cambio, Ángel Estrada relató que él compraba sus cómics en revistas Juárez, ya que le inculcó el gusto su hermano mayor. Sabía "de pe a pa", la historia de "X-Men", de los "Fantastic Four" y del "Hombre Araña".

"Así que imagínense lo emocionante que fue ver a mis héroes en caricaturas y luego el tema musical en verdad que hasta estaba en mi escuela y lo traía en la escuela", relató Estrada.

Y Ángel, no se equivoca, la melodía instrumental de la serie animada influyó también en su éxito, tan es así que Disney compró los derechos para poderla usar en X-Men 97, que se estrenará en septiembre de 2023. Ron Wasserman compuso la rola, en una charla con Marvel contó cómo la elaboró.

"Pasó mucho tiempo, y capaz me equivoqué, pero creo que el tema se escribió primero. Creo que el proceso fue ver cortes de la serie y pensar en un ritmo para tener una pista básica, y de ahí empezar a escribir la melodía que se ajuste a sus cortes y la emoción de lo que veía. Se sentía que siempre componía sobre la imagen. Me parece que lo hice así en vez de que el editor corte la música para ajustarla", relató.

El 31 de octubre de 1992, Fox Kids presentó por primera vez la caricatura. La gente vio desfilar en su televisor a "Charles Xavier", "Jean Grey", "Rogue", "Cíclope", "Bestia", "Gambito", "Morfo" y "Jubilo".

Jim Lee dibujó los personajes y por ende los trajes de los superhéroes, que se volvieron los más icónicos de la franquicia.

La serie consta de 76 episodios a lo largo de cinco temporadas donde se narran las aventuras de los mutantes.

En los capítulos desfilaron villanos como "Siniestro", "Rey Sombra", "Apocalipsis", "Molde maestro", "Leviatan", "Sabretooth" y "Omega Rojo".

Del bando de los buenos, héroes y otros mutantes sobresalen también "Scarlet Witch", "Banshee", "Nightcrawler", "Psylocke", "Ángel", "Capitán América", "Dazzler", "Hombre de Hielo" o "Ms. Marvel".

Para saber

Más datos de X-Men de los 90

Previo a la caricatura de 1992, se había hecho un piloto animado de los "Hombres X", pero fracasó.

Saban Entertainment, de Haim Saban, fue el productor ejecutivo de la serie. El éxito en el que se convirtió X-Men le permitió a Saban presentar un par de años más tarde su concepto de serie Mighty Morphin Power Rangers.

El primer episodio, Night of the Sentinels, se emitió el 31 de octubre de 1992, pero los demás capítulos de la primera temporada se transmitieron entre los meses de enero y marzo de 1993.

X-Men fue de los primeros shows animados de Fox Kids que se concibió como una serie con su propia continuidad, algo que ninguna otra caricatura hacía.

Stan Lee tuvo la intención de narrar el opening de X-Men, pero al final el artista Larry Houston convenció a THE MAN que el opening no fuera narrado, para que se fueran presentando a los héroes principales, pensando en los televidentes que no conocían el cómic. (Información tomada de Smash México)