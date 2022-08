Hablando de negocios

El corredor industrial Torreón-Matamoros del estado de Coahuila toma cada vez más fuerza, muy pronto podrá instalarse una empresa globalizada de clase mundial, se trata de Nestlé la compañía de alimentos y bebidas más grande del mundo, es por tanto, líder del citado sector, usted ya la conoce cuenta con más de 2 mil de marcas que van desde iconos mundiales hasta favoritos locales de sus productos, por citar algunos de ellos Nido, Carnation, Maggi, Gerber, Nescafé, La Lechera entre otros más.

La firma tiene más de 150 años, presencia en 197 países y en México cuenta con más de 15 mil empleados distribuidos en fábricas, centros de distribución, centros de ventas y oficinas centrales.

Nestlé S.A. es una empresa multinacional suiza de alimentos y bebidas con sede en Vevey, Vaud, Suiza y por sus ingresos en los años 2014,2015 y 2016 se clasificó en el número de 72 de la lista de Fortune Global 500 2014 y en la edición 2016 de la misma revista como una de las empresas públicas más grandes.

La empresa desarrolla todo el poder de la alimentación para mejorar la calidad de vida, hoy y para las futuras generaciones, ha definido tres ambiciones generales que guían su trabajo hacia el logro de sus compromisos 2020 y el apoyo a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas:

Para las personas y familias ayudar a 50 millones de familias a tener vidas más saludables; para nuestras comunidades ayudar a 50 millones de hogares en comunidades conectadas a nuestras actividades de negocio; y con el planeta luchar por alcanzar impacto ambiental cero en nuestras operaciones.

Nutrición, salud y bienestar es la dirección estratégica que Nestlé tiene como empresa. Queremos darte opciones de alimentos y bebidas saludables. También la firma cree que alimentar bien no significa que no puedas darte un gusto de vez en cuando. Estamos llamados a hacer tu vida más placentera, con productos no solo que saben mejor, sino que también son nutritivos.

Nestlé se forma en 1905 por la fusión de Anglo-Swiss Condensed Milk Company en Estados Unidos establecida en 1866 por los hermanos George y Charles Page, y Farine Lactée Henri Nestlé fundada en 1866 por Henri Nestlé. La compañía creció significativamente durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, ampliando sus ofertas más allá de sus primeros productos de leche condensada y formula infantil.

La compañía ha realizado una serie de adquisiciones corporativas incluidas Crosse & Blackwell en 1950, Findus en 1963, Libbyç´sen 1971, Rowntree Mackintosh en 1988, Klimmen 1998 y Gerber en 2007.

Por el momento no se conoce que giro de negocio que establecerá Nestlé en La Laguna, pero sin duda esta nueva empresa consolidará el atractivo industrial de la región, nuestros analistas investigarán los pormenores de esta nueva empresa, este al pendiente.

Peñoles con amplia trayectoria en La Laguna esta en busca de acuerdos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) relacionados con auditoria realizadas a dos de sus subsidiarias por los ejercicios fiscales de 2014 a 2016. La empresa solicitó la adopción de acuerdos conclusivos ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), cuyo objetivo es evitar litigios largos y costosos, para su subsidiaria Desarrollos Mineros Fresne y para Metalúrgica Met Mex Peñoles.

La firma Soriana, en su sucursal Independencia pondrá en operación un sistema de auto cobro, con ello la firma pretende agilizar el área de cajas y evitar que se congestionen.La innovación consiste en que el propio cliente podrá realizar el pago, en operaciones de pago con tarjeta, esto permite no solo agilizar el proceso, sino también evitar errores humanos, ello implica partir de una confianza en el cliente sus compras y pagos.

Organización Soriana es una empresa cien por ciento mexicana, trabaja para ofrecer la mejor experiencia de compra y cuenta con distintos formatos de tiendas: Soriana Híper; Soriana Súper, Mercados Soriana y Soriana Exprés, entre otros tipos de negocios.

La compañía inició en 1968 en Torreón, Coahuila y en la actualidad cuenta con más de 800 establecimientos, la identificación de los Laguneros es fuerte por ser la primera tienda de autoservicio en La Laguna, en la actualidad están en 282 municipios a lo largo de los 32 estados de México, con más de 4 millones de metros cuadrados, 14 centros de distribución ubicados estratégicamente en ocho estados del país y contando con una fuerza laboral de 86 mil colaboradores.

Además de la nueva innovación tecnológica, la compañía desarrolla el complejo comercial Viñedos y Sodimac en la confluencia de la avenida Hidalgo-Juárez y Diagonal Reforma, seguramente esta nueva tecnología de auto cobro se implementará en las demás tiendas del y paulatinamente avanzará en la construcción de sus nuevas unidades de negocio. Estaremos al pendiente de los resultados, la expansión de esta nueva opción de pago y del desarrollo de sus nuevos establecimientos.

Nissan Mexicana, con presencia por medio de su distribuidora en la Región Lagunera de Autos Alameda anunció que la versión eléctrica de su vehículo Nissan Kicks llegará al país durante el segundo semestre de este año. El automóvil Nissan Kicks e-POWER será producido en su planta de Tailanda, donde se fabrican todas las baterías para modelos eléctricos de Nissan. La llegada de este automóvil marcará un hito en la historia de la movilidad en México, al integrar la avanzada tecnología e-POWER que proporciona una aceleración inigualable, una conducción sin ruido y una mayor autonomía del conductor. Para la firma la electromovilidad es el futuro y e-POWER es un pilar clave de la estrategia de electrificación.

La empresa podrá ser el mejor líder sindical por medio del Gerente de Recursos Humanos, esto a partir de constituirse en una promotor de las nuevas disposiciones laborales. De acuerdo a los tiempos de compromiso del T-MEC, para mayo de 2023 todo contrato de trabajo deberá ser conocido por los trabajadores, el cual debe ser validado mediante el voto personal, libre, directo y secreto.

Las empresas deberán adaptarse a esta nueva realidad, donde existe un empoderamiento real de los trabajadores, quienes decidirán con su voto el actuar de los sindicatos, cada organización debe evitar que estas se vuelvan un foco de conflicto que detone la activación sindical, de ahí lo importante de que la propia área de Recursos Humanos, promueva las nuevas prácticas laborales.

Grupo Famsa (Fabricantes Mueblaros S.A) con amplia presencia en la Comarca Lagunera Anunció el fin del proceso de concurso mercantil que inició su subsidiaria Famsa México, como parte de la reestructura que el grupo inició a mediados de 2020 en el país y en Estados Unidos para mantener su negocio.

El Juzgado Segundo de Distrito en materias Civil y de Trabajo con sede en Nuevo León, publicó la sentencia de aprobación del convenio concursal de la subsidiaria. Esta resolución favorable da por terminado el estado de concurso mercantil de la subsidiaria Famsa México. El convenio concursal fue presentado el 02 de mayo y suscrito por la mayoría de los acreedores reconocidos por la subsidiaria, tal como sucedió con los acuerdos alcanzados por el grupo con sus acreedores.

De manera sorprendente, en mayo de 2022 y con cifras de desestacionalizadas, el Indicador Mensual de Consumo Privado en el Mercado Interior bajó, en términos reales, 0.4 por ciento a tasa mensual.

Es sorprendente porque en México los meses de mayor consumo es mayo -por el Día de la Madre-, y en noviembre -por las promociones del Buen Fin-, por lo que llama mucho la atención la caída de mayo.

Por componente, y por datos ajustados por estacionalidad, en mayo de 2022 el consumo de bienes y servicios de origen nacional bajó 0.7 por ciento a tasa mensual y el de bienes de origen importado aumentó 0.6 por ciento.

Si bien una caída mensual no es necesariamente una recesión, si debe prender alarmas sobre lo que ocurre con el principal motor de la economía nacional, sobre todo si consideramos que de acuerdo con las estimaciones del Indicador Oportuno de la Actividad Económica, la misma fue 0.0 por ciento en mayo y cayó -0.4 por ciento en junio, probablemente arrastrada a la baja por un menor consumo.

Entonces ya tendríamos dos indicadores de una posible recesión: Caída en el consumo y baja creación de empleo.

Fundación Pepsico -cuyos productos elaborados por la parte industrial son ampliamente conocidos en La Laguna- es un organización sin fines de lucro creada en 2012 por parte de embotelladora Pepsico, invertirá 10 millones de pesos (492 mil dólares) para impulsar la seguridad alimentaria en comunidades pobres del país.

La inversión se ejecutara en conjunto con Monte de Piedad y con la Red Nacional de Bancos de Alimentos en México y se suma a los 26 millones de pesos (1.3 millones de dólares) que fundación Pepsico invirtió en 2021.