Gastos en servicios de streaming

En la primera quincena de julio se rompió la barrera del 8% de inflación, lo que supone que por ahora el gasto en bienes y servicios ha aumentado para el bolsillo de todos. Debo mencionar lo anterior porque durante la pandemia, muchos de nosotros nos hicimos de servicios de streaming adicionales para entretenimiento porque de alguna manera era una forma de suplir la necesidad de salir e interactuar con otras personas.

Aunque Netflix sigue siendo el rey del streaming* (222 millones de suscriptores), hay varias plataformas que le compiten de cerca, como es el caso de Amazon Prime (200m) y Disney+ (130) y cada una pelea por ofrecer mayor tiempo de permanencia en ella. Cada plataforma a su vez tiene títulos que solamente son transmitidos ahí, lo cual obliga al usuario a que si quiere tener acceso, deba pagar más de una suscripción, esto nos lleva al hecho de tener de 3 a 4 suscripciones a servicios de este tipo y sin embargo, es común mantenerlas aún sin consumirlas.

Tener algo y no consumirlo es algo común en sociedades como la estadounidense, donde se suscriben a un montón de servicios aunque nunca los usen, o los usen muy poco. Ese tipo de conductas ha ido permeando en nuestro país. Una explicación la ha dado Richard Thaler, economista estadounidense experto en finanzas conductuales, donde indica que este tipo de consumo se explica por conductas psicológicas definidas como la aversión a la pérdida y la elección irreflexiva.

Sobre la aversión a la pérdida, explica que cuando las personas llegan a conseguir algo, suele ser difícil que se deshagan de ello, ya que se duplica la desgracia de perderlo contra la alegría de ganar eso mismo, por eso cuando ofrecen "un mes de regalo" de alguna suscripción a un servicio de música o películas, inconscientemente nos negamos a perderlo, aún cuando no lo vayamos a utilizar. En cuanto a la elección irreflexiva, tendemos a tomar lo que nos dan gratis, sólo por ello, así que terminamos pagando mes a mes.

Es necesario que revisemos aquellos servicios que no consumimos, que no consumimos lo suficiente o que podemos prescindir de ello, para en todo caso, deshacernos de ese gasto. Algo que personalmente hago es que cuando va a salir una temporada de alguna serie que sigo contrato el servicio, para pasadas algunas semanas volver a cancelarlo. De esa forma disfruto de mi serie el tiempo que me lleva verla y no estoy atado a pagar mes a mes, de todas formas, siempre pensamos que "no hay nada que ver" en la TV, a pesar de tener tanta oferta de entretenimiento.

Es cierto que con la pandemia se aceleraron un montón de cosas que parecía se llevarían más tiempo. En una charla de la Sociedad Interamericana de Prensa, comentaban que si a una empresa de medios impresos le hubieran dicho que tuviera que preparar a sus equipos para que desde ahora debiera trabajar de forma remota, le llevaría algunos meses en preparar las plataformas para el trabajo, toda la logística para ello, equipos remotos y conexiones. Sin embargo, la pandemia nos movió y la mayoría de empresas, con aciertos y errores, no cortaron su trabajo ni un día.

