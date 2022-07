Hablando de negocios

El modelo económico agroindustrial basado en la sobreexplotación de los acuíferos en La Laguna está agotado, debe implementarse uno nuevo que no esté fundamentado en el uso intensivo del agua.

El Programa -del Gobierno Federal- Agua Saludable para La Laguna ataca los efectos (escasez y contaminación) mediante un acueducto y una potabilizadora, pero no toca al modelo económico agroindustrial vigente.

Las propuestas del Ayuntamiento de Torreón -sin muchas alternativas- para resolver el problema de la escasez de agua en el municipio lo hace dentro del mismo contexto del modelo económico prevaleciente y del agotamiento de los mantos acuíferos, la agrupación horizontal Encuentro Ciudadano Lagunero (integrante de Agua para Todos y Controlaría Ciudadana del Agua) , en la que participa Rafael Zuno Sandoval considera que la solución de fondo es impulsar un nuevo modelo de desarrollo económico, el cual ya empieza a configurarse.

El agua es un derecho humano el artículo 4º de la Constitución Política de México párrafo seis dice "toda persona tiene derecho al acceso, disposición, saneamiento de agua para el consumo personal y doméstico y el Estado garantizará ese derecho, en La Laguna no se cumple con ese precepto.

No es suficiente porque solo el 58 por ciento de los hogares tiene agua continua, hay cortes, poco flujo o días, semanas y meses sin agua; No está salubre porque está contaminada por arsénico arriba de la norma nacional de 25 microgramos por litro en más del 60 por ciento de los pozos; no es aceptable porque son aguas turbias, malolientes, arenosas y de mal sabor y la entrega de agua en pipas no hay garantía de calidad; No es asequible porque se obliga a la gente a comprar agua de pipas, garrafones o embotellada, dando lugar a un gasto económico alto y aun así se tiene pagar los recibos en ocasiones por altas cantidades.

No se hace un uso sustentable porque al abrir más pozos se agudiza la escasez al aumentar la sobreexplotación y contaminación y se olvidan de las otras generaciones por venir y no hay suficiente participación de los usuarios domésticos en el Consejo de Administración de SimasAlgunos otros datos son aleccionadores la recarga total media anual es de 534.1 millones metros cúbicos, el volumen concesionado es de 647.5 millones de metros cúbicos y el volumen extraído es de 1,088.5 millones de metros cúbicos, de los cuales el 81.2 por ciento se utiliza en la agricultura, pero puede apreciarse que hay una extracción ilegal de 441 millones de metros cúbicos y que la cantidad concesionada y extraída es superior a la recarga del acuífero, este al pendiente de lo que pudiera ser el nuevo modelo de desarrollo económico para la Región Lagunera, uno de nuestros analistas investiga esta configuración.

Un nuevo complejo comercial tendrá Torreón y La Laguna, la firma Soriana construirá en 18 hectáreas un concepto denominado Parque Viñedos Lifestyle en la intersección del Periférico Raúl López Sánchez y la antigua carretera Torreón San Pedro de las Colonias La inversión inicial es de 230 millones de pesos y se espera una afluencia de 300 mil personas.

El nuevo concepto comercial contará con una tienda Soriana Híper y un City Club, áreas verdes y espacios múltiples para negocios y se espera que concluya la primera etapa hacia diciembre 2022La firma Soriana continua con sus planes de expansión, recientemente abrió dos nuevas tiendas en Tapachula, Chiapas, con una inversión de 870 millones de pesos y que le permitió alcanzar el hito de 800 sucursales en todo el país.

Las sucursales -que operaran bajo los formatos Soriana Híper y City Club-están ubicadas dentro de la Plaza comercial ALAIA, al sur de la ciudad y cuenta con un piso de venta conjunto de 15 mil 605 metros cuadrados y con las aperturas la firma generará 365 empleos directos, sin considerar los indirectos y temporales.

Alejandro Irarragori, mandamás del Grupo Orlegi, sigue dando de qué hablar, el miércoles 29 hizo oficial la compra del Sporting de Gijón, el jueves 30 el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su tradicional "mañanera" prometió que se investigarán los presuntos casos de corrupción del Gobierno de Tamaulipas y el Grupo Orlegi, en relación al desaparecido equipo Tampico - Madero de la Liga de Expansión. AMLO dejó en claro que se investigará este caso, pues no permitirá que exista impunidad, por lo que estará al tanto de los resultados de la investigación realizada al respecto.

El Primer Mandatario de la Nación comentó que es un tema serio en el cual se involucra a Alejandro Irarragori, propietario de los equipos Atlas, Santos Laguna de la Liga MX, y del Sporting de Gijón en España, por haber recibido un presunto financiamiento ilícito del Gobierno del Estado de Tamaulipas de Francisco García Cabeza de Vaca.

De acuerdo a la información publicada en periódicos tamaulipecos el Grupo Orlegi fue beneficiado con 50 millones de pesos anuales, provenientes de varias dependencias estatales, como Salud, Deportes y Seguridad, rebasando de manera ilegal su presupuesto de publicidad, por lo que al finalizar el mandato de Francisco García Cabeza de Vaca, Orlegi Sports decidió vender la franquicia del Tampico - Madero de la Liga de Expansión.

Continúa la Desmexicanizacion de nuestro fútbol. Para el Torneo Apertura 2022 que acaba de arrancar, hasta el momento se han registrado 448 futbolistas, de los cuales 165 son extranjeros y todavía no concluye el plazo de registros, por lo que el número de extranjeros en el fútbol mexicano podría aumentar de manera considerable.

La contratación de tantos jugadores no nacidos en México, como se les llama ahora a los extranjeros y a los naturalizados, ha ocasionado la carencia de delanteros mexicanos con gol. Los jugadores no nacidos en México que jugaron como centros delanteros fueron 37 en el torneo anterior, mientras que solo 24 mexicanos desempeñaron esta importante función.

No cabe duda que para los promotores de futbolistas es un negocio millonario traer extranjeros a los equipos mexicanos, sin importarles que la falta de minutos para los delanteros mexicanos en comparación con los atacantes extranjeros que no permite que los nuestros sean considerados como opción natural de cambio en la búsqueda del gol.

Se ha hecho costumbre que los entrenadores de la Selección Nacional recurran a delanteros naturalizados como fueron los casos de Guillermo Franco y Matías Vuoso en el pasado, y Rogelio Funes Mori recientemente. Del 27 de enero al 14 de junio del año en curso la Selección Nacional sostuvo 12 partidos oficiales entre clasificatorios al Mundial de Qatar 2022, cuatro amistosos y dos de la Liga de Naciones de la Concacaf.

En esos encuentros México anotó 12 goles, uno por partido en promedio, uno de ellos autogol. El número podría no ser alarmante, pero debe tomarse en cuenta que el Tricolor no anotó gol en cinco de esos 12 encuentros. Además, de los 12 tantos cinco fueron de centros delanteros, aunque tres llegaron por la vía de la pena máxima.

Este es un ejemplo claro de la presencia de tantos extranjeros y naturalizados en el fútbol mexicano. Cabe hacer mención que en la eliminatoria rumbo a Qatar 2022 nuestra Selección Nacional anotó 17 goles en14 juegos, mientras que Canadá, primer lugar en la tabla de posiciones anotó 23 y los norteamericanos, tercer lugar, anotaron 21, cuatro más que los mexicanos.

Citíbanamex tiene en sus manos cinco ofertas una de esas ofertas proviene de un interesado que no se conocía y que es Germán Larrea, un empresario cuyo negocio principal es la minería y es uno de los hombres más rico de México, las otras ofertas presentadas provienen de cuatro grupos financieros: de Banorte, Inbursa, Santander -el único postor extranjero- y Mifel, cuyo dueño Daniel Beker, fue el único en hacer público su interés, el cual iría de la mano junto con otros inversionistas, daremos seguimiento a este tema, porque impactará en la banca.

La firma mexicana Pollo Loco construye en terrenos de Soriana una nueva unidad de venta de su producto, estará ubicada en parte del estacionamiento de la sucursal de Soriana Triana, llegando a seis unidades de negocio en la Comarca Lagunera, de las cuales cuatro estarán en Torreón y dos en Gómez Palacio.