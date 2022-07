Hábitos sanos, asignatura obligatoria: Roberto Bernal

Preservar la salud de los habitantes de Coahuila demanda un profundo cambio estructural que transforme hábitos desde la infancia, integrando a la formación académica el cuidado de la alimentación y la práctica del deporte.

Roberto Bernal, secretario de Salud de Coahuila, informó que la semana pasada hizo esa propuesta al presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Emmanuel Reyes.

El funcionario afirmó que es necesaria la inclusión de una materia en la educación primaria dirigida, especialmente a formar hábitos higiénicos que mejoren la nutrición y promuevan la realización de ejercicio físico.

"Tenemos que trabajar, primero, para una vida saludable de los niños, enseñarles a comer bien, hacer ejercicio", expresó.

Esa materia, agregó, tendría el mismo peso que el resto de las que actualmente incluyen la formación escolar y permitiría, incluso, llevar un registro de la actividad física semanal de los niños.

Cuidar la salud de la población previniendo enfermedades es un asunto no solamente de las autoridades, apuntó, puesto que requiere la corresponsabilidad de todos los actores sociales, como son los maestros, padres de familia y diputados.

"Lo primero que tenemos que hacer es educar a nuestra niñez", reiteró.

CAMBIOS POSITIVOS A FAVOR DE LA SALUD

Además de enseñar buenos hábitos para prevenir enfermedades, la Secretaría de Salud trabaja en Coahuila para mejorar sensiblemente sus servicios a la población.

Al iniciar el mandato del gobernador Miguel Riquelme, la situación del sector era tan difícil que algunos hospitales carecían hasta de jabón y, por supuesto, de equipamiento tecnológico.

Fue necesario comprar con recursos estatales equipos como el requerido para laparoscopías, agregó el titular de la Secretaría de Salud, e integrar al personal de los nosocomios mayor número de especialistas.

El gobernador también instruyó a la Secretaría de Salud para que fortalezca el sistema de urgencias, al que ahora se apoya con helicópteros para traslados de suma urgencia, así como le pidió humanizar la atención médica, lo que hoy lleva a brindar cuidados paliativos a domicilio.

Una evidencia más del concepto de la medicina al servicio de los coahuilenses, señaló Bernal, es la dada por el programa "Cambiando Vidas", que ofrece cirugías gratuitas para casos de cardiopatías, cataratas, paladar hendido y labio leporino, entre otros.

El Programa Anual de Trabajo 2022 de la Secretaría de Salud tiene entre sus objetivos establecer una red de colaboración interinstitucional, para la atención quirúrgica y hospitalaria de niños con enfermedades congénitas. Muestra del cambio logrado en materia de salud durante la administración de Riquelme Solís, dijo Roberto Bernal Gómez, es también el desempeño de Coahuila en la pandemia.

"De un laboratorio que había pasamos a seis, y de 40 pruebas diarias pasamos a 2 mil", señaló el funcionario, "pues si no había pruebas, no había diagnóstico y si no había diagnóstico no había cerco sanitario".

Coahuila fue el primer estado del país en vacunar contra el COVID-19 e instaló módulos de atención de acuerdo con prácticas internacionales, expresó.