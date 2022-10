Guía de dragones y sus jinetes en House of the Dragon

A diferencia de Game of Thrones, donde solo había tres dragones vivos y de vez en cuando se hablaba de tres más, en House of the Dragon existen muchas más de esas criaturas, algunas ya tienen jinete y otras conocerán al suyo en próximos capítulos, pero para no tener problemas en identificarlos, aquí te dejamos una pequeña guía que te ayudará a conocerlos:

La primera escena nos mostró a la princesa “Rhaenyra” montando a su dragón “Syrax”, un dragón no tan grande y de un llamativo color dorado.

ESPECIAL / HBO

Otro jinete presentado en el primer capítulo es “Daemon”, quien monta a la gran bestia “Caraxes”, un dragón mucho más grande que el de la princesa.

ESPECIAL / HBO

Más adelante, se presenta un nuevo jinete y su dragón, se trata de “Leanor Velaryon” y su dragón “Seasmoke”, “¿por qué si es un Velaryon puede montar un dragón?”, muchos se preguntarán; la respuesta es simple, “Leanor” tiene sangre Targaryen, pues su madre es la princesa “Rhaenys”, quien también es jinete de dragón.

ESPECIAL / HBO

“Rhaenys” ya ha sido vista en la serie montando su dragón, aunque tal vez muchos no alcanzaron a distinguir a la princesa. Cuando los Velaryon llegan a King's Landing para la boda, se puede apreciar a madre e hijo sobre sus bestias, “Seasmoke” y “Maleys”.

ESPECIAL / HBO

Hasta esta generación todo era muy fácil, sin embargo, mientras pasa el tiempo y “Rhaenyra” y “Alicent” traen más príncipes al mundo, nuevos jinetes y dragones aparecen. En la serie han explicado las formas en las que los Targaryen pueden obtener un dragón, la primera y la más común es que cuando nace un Targaryen, un huevo de dragón es seleccionado y puesto junto a su cuna, cuando pasa el tiempo el huevo eclosiona y nace un pequeño dragón que tendrá un vínculo con ese niño o niña… o no, en algunas ocasiones el huevo no eclosiona o el dragón muere muy joven y el pequeño se queda sin su dragón, tal es el caso del príncipe “Aemond”, de quien sus sobrinos y hermano hacen burla por no tener dragón o de una de las hijas de “Daemon”, “Rhaena”, mientras que su hermana “Baela” se convirtió en la jinete de “Danzarina lunar”. La segunda forma de convertirse en jinete es cuando un dragón adulto elige a su Targaryen, tal es el caso de “Laena”, quien a la edad de 15 años se convirtió en la jinete de “Vhagar”, el último vivo de los primeros dragones que llegaron a Westeros para conquistarlo. En una desgarradora escena del capítulo seis, “Vhagar” se quedó sin su jinete.

ESPECIAL / HBO

Continuando con la nueva generación, en el capítulo seis se puede ver la forma en la que los niños Targaryen entrenan junto a sus dragones y se observa al dragón “Vermax” del príncipe “Jacaerys Velaryon”, hijo de “Rhaenyra”.

ESPECIAL / HBO

El otro príncipe Velaryon, “Lucerys”, es jinete del dragón “Arrax” mientras que el hijo de “Alicent” que sí tiene dragón, “Aegon”, es jinete de “Sunfire”, mientras que la princesa “Helaena” se volvió en al segunda jinete de “Dreamfire”, dragón que ya se había mencionado antes, pues uno de sus huevos había sido el elegido para ser el dragón del príncipe “Baelor”, quien murió al poco tiempo de nacer. Después de este capítulo siete, un nuevo jinete surgió, con “Vhagar” sin jinete por la muerte de “Laena” y un desesperado “Aemond” por convertirse en uno, logró alzar el vuelo con la mítica bestia. Más Targaryen/Velaryon surgirán en esta serie y más dragones formarán parte de las filas de los “Negros” y los “Verdes” y ya con todos preparados iniciará la “Danza de Dragones”, aunque ese será contenido para otra temporada.