'GUERREROS Z' ATERRIZAN EN LA LAGUNA

La exitosa franquicia de animación japonesa, Dragon Ball, está de regreso en la pantalla grande y este jueves laguneros se alistan para disfrutar de su nueva película.

Se trata de la película Dragon Ball Super: Super Hero, la cual es la tercera entrega de la saga.

Trayendo a los entrañables y queridos personajes de "Goku", "Vegeta", "Gohan", "Piccolo", "Krilin", "Goten", "Trunks", "Bulma" y muchos más, esta cinta promete volverse una de las favoritas de los fanáticos de Dragon Ball, ya que cuenta en su producción con un estilo de animación en 3D.

En esta ocasión "Gohan", hijo de "Goku", será quien tome el mayor protagonismo de la trama, pues ante el regreso de la "Patrulla Roja" se verá inmerso en una aventura para rescatar a su hija "Pan", quien fue secuestrada por la organización.

Estrenada en Japón el 11 de junio de este año, miles de fanáticos en Latinoamérica esperaban con ansias su llegada a este lado del mundo.

VUELVE EL ELENCO ORIGINAL

Por supuesto, Dragon Ball no puede ser Dragon Ball sin las voces que marcaron a sus personajes, por lo que el elenco de doblaje latinoamericano está de regreso.

Mario Castañeda quien ha dado voz a "Goku" desde que el personaje era adolescente, está de regreso para retomar al famoso 'saiyajin', igual que Rene García con "Vegeta", Eduardo 'Lalo' Garza para "Krilin", Carlos Segundo como "Piccolo" y Rocío Garcel como "Bulma".

UN NUEVO GOHAN

Lamentablemente a inicios del 2020 Luis Alfonso Mendoza, quien daba voz a "Gohan", falleció al ser víctima de un ataque armado, lo que dejó a su personaje "huérfano".

Fue hasta hace unas semanas que, después de muchas especulaciones, se confirmó quién sería el encargado de darle la nueva voz, siendo nada más y nada menos que Luis Manuel Ávila, quien es recordado por su personaje de "Junior" en la Familia P. Luche.

Y es que desde un principio los mismos fanáticos apuntaron al actor como el más idóneo para prestar su voz al querido personaje.

El tráiler lanzado hace unas semanas en los sitios oficiales de la distribuidora Toei Company y Crunchyroll, permitió escuchar un poco de Ávila como "Gohan", ganándose la aprobación del público.

"Lo que he hecho es abordar el personaje como estoy acostumbrado a hacerlo, hice un trabajo de mesa profundo, planteé el personaje de adentro hacia fuera a partir de sus sentimientos y emociones, como cualquier otro personaje que he hecho. Me fijé en el personaje y lo que había hecho Luis Alfonso para partir de ahí, eso dentro del proceso que hicimos fue bien claro, no queríamos hacer una imitación sino conocer al personaje y las herramientas (...) Es un sueño lo que estoy viviendo", declaró Luis Manuel Ávila en entrevistas.

DE LA MANO DEL 'MANGAKA' ORIGINAL

El guion de la cinta fue escrito por Akira Toriyama, autor del manga de Dragon Ball, además de encargarse de dibujar los diseños de los personajes para esta entrega.

Pese a que Toriyama ya ha participado como escritor en películas anteriores de Dragon Ball, esta cinta lo ha hecho involucrarse más en el proyecto, añadiendo elementos que distinguen su firma y esencia.

Dragon Ball llegó a México en los años 90 convirtiéndose en una de las series favoritas de grandes y chicos, éxito que lo llevó a ser bastante conocido, incluso en aquellos ajenos al tema del anime y el manga, generando además una "Goku-manía" con diversos productos y promocionales, sobre todo en los más pequeños.

Pese al tiempo, Dragon Ball que se estrenó en Japón en 1984, sigue gozando de gran fama por todo el mundo, marcando a diversas generaciones.

Curiosidades

Datos sobre la nueva cinta

*La producción de Dragon Ball Super: Super Hero empezó antes del estrenó de Dragon Ball Super: Broly.

*En Japón también conservan a casi todo el elenco de las voces originales.

*La cinta introduce a nuevos personajes como "Gamma #1", "Gamma #2" y el "Dr. Hedo".

*Quien da voz a "Gokú" en Japonés es, Masako Nozawa, una mujer de 85 años de edad.