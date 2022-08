¡Guerra Fría! Victoria Beckham tiene problemas con su nuera Nicola Peltz, aseguran

Al parecer las cosas no están muy bien en la familia de los Beckham, ya que Victoria no tiene una buena relación con su nuera, Nicola Peltz.

Peltz de 28 años, se casó con el hijo mayor de la exSpice Girl y la superestrella del futbol, David Beckham, Brooklyn, de 23 años, el pasado mes de abril. De acuerdo a información del portal Page Six, las rencillas familiares entre las dos mujeres de la familia, comenzaron incluso antes de que la boda ocurriera.

Según detalla el portal, "No se soportan la una la otra y no se hablan". Una fuente cercana a la familia apunta a que "La preparación de la boda fue horrenda".

El informante de Page Six, apunta a que Peltz no quería que Victoria tuviera algo que ver con la planeación de la boda. Además, que la comunicación era mínima, pues no quería que madre de Brooklyn tuviera ni siquiera comentarios sobre la organización del evento.

La situación se ha convertido en un "pequeño drama sin parar".

Nicola, es hija del multimillonario de Nueva York, Nelson Peltz, y actriz en ascenso que ha tenido apariciones en series como Bates Motel y la película, Transformes: Era de la Extinción.

Todo apunta, según Page Six, a que la indiferencia de Nicola, surge a partir de la atención que Victoria le ha robado, incluso el día de su boda, los tabloides hablaban sobre la presencia de Posh Spice. Aunque aseguran que Victoria, de 48 años de edad, estaba haciendo un esfuerzo por ver el lado bueno de Nicola.

Diferencias familiares

Según reportes, la disputa entre Nicola y Victoria, va más allá de un problema personal, pues según otra fuente de Page Six, se trata de un asunto de "disputa familiar", entre los Peltz y los Beckham.

Este asunto involucra una marca, ya que el apellido Beckham, significa no solamente un nombre familiar, sino que es una marca que abarca contratos millonarios de David con Adidas por 139 millones de dólares, así como ser imagen de varias otras marcas de ropa. Así como sus negocios, que incluyen un equipo de futbol en la MLS. Mientras que en el caso de Victoria, ha construido un imperio en la industria de la moda.

De acuerdo a lo que se detalla, los Peltz quieren imponer y construir dinero, para que la nueva familia de los jóvenes, conocida como Peltz Bekcham, haga un imperio, por lo que el padre de Nicola quiere ayudarlos en sus negocios.

Por otro lado, señalan que los Beckham son más tradicionales y creen que su hijo debe trabajar por si solo para hacerse de sus bienes, ya que, aunque lo han apoyado siempre, Brooklyn llegó a trabajar en un café para aprender sobre ética laboral.

Nicola Peltz no se quiso poner el vestido de Victoria.

Otra versión, señala que la razón de que Vicoria y Nicola no se soportan surge porque Peltz no quiso usar el vestido de novia que Beckham había diseñado para ella.

"Iba a hacerlo y realmente quería hacerlo, y luego de unos meses, se dio cuenta de que su taller no podía hacerlo, así que tuve que elegir otro", contó Nicola para la revista Variety.

"Ella no dijo, 'no puedes ponértelo' y yo no dije que no quisiera usarlo", detalló Nicola.

Desde 2020, se había dicho que Nicola usaría un vestido diseñado por Victoria; aunque en un principio ella quería casarse con un vestido de la casa de alta costura Elie Saab, según dijeron fuentes a The Sun.

"A Victoria le gustaría mantenerlo en familia en lo que respecta al vestido y está encantada de que Nicola haya aceptado", se añade en el texto de 2020 de The Sun.

Al final, Nicola se casó con un vestido personalizado de Valentino Haute Couture.