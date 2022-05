Guardias detienen a Johnny Depp tras ver que se acercaba a Amber Heard

En el juicio de este 5 de mayo, Amber Heard llevó a cabo su testimonio, confesando muchísimas cosas que pueden llegar a complicar la inocencia de Johnny Depp.

Entre sus declaraciones, la actriz comentó que el protagonista de Piratas del Caribe le había introducido una botella de cristal en sus partes íntimas, además de contar que durante el rodaje de la película The Adderall Diaries, Johnny la llamó “puta” frente a todos:

"Él me llamó puta (...) "No me dolió, sencillamente me dio vergüenza que hiciera eso delante de otros”, mencionó.

(FOTO: EFE)

Tras dar sus respectivas declaraciones, en donde una vez más tachó al actor de ser una persona violenta, grosera y agresiva, Amber Heard bajó entre lágrimas y cuando vio a Johnny Depp acercarse para también dirigirse al estrado, Amber lo observó con miedo y dio varios pasos hacia atrás, chocando con la pared.

Ante este acto, rápidamente guardias se pusieron en medio, tratando de detener el paso de Johnny, quien simplemente alzó los hombros con indiferencia y se volteó para esperar a que Amber se fuera.

Estas acciones provocaron un sinfín de comentarios por parte de usuarios de redes sociales, quienes aseguraron que todo era una fachada de Amber, mientras que otros se ponían de su lado y la apoyaban:

“Más susto le dio a Johnny”, “La dejan sola y lo cubren para que Amber no le haga nada”, “Él se burla de ella, le hace ver que ya no le tiene miedo”, “Ya no haya cómo convencer al jurado”, fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer.