Guardia que hirió de bala a supuesto ladrón huyó con probables cómplices en Monclova

El guardia privado que disparó a un supuesto ladrón de chatarra en Ferrocarriles de México no se presentó a la cita en el Juzgado por la denuncia en su contra, informó el abogado del lesionado, quien desmintió que los hechos fueron por un enfrentamiento cuando su representado no disparó arma de fuego.

César García Diosdado, representante del herido Diego Armando Carrillo, informó que desde el día de los hechos se presentó la denuncia por escrito en contra del presunto responsable, un guardia de una empresa privada que presta servicios a la ferrocarrilera.

El jurisconsulto indicó que se solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) que realizará todas las pesquisas, pruebas e investigaciones necesarias en torno a los hechos.

La defensa, continuó el litigante, cuenta ya con el dictamen médico de las lesiones que sufrió el querellante y tiene además con pruebas periciales particulares que aportará a las autoridades.

García Diosdado explicó que Diego Armando recibió el disparo cuando cruzaba por las vías del ferrocarril, se dirigía según dijo, a realizar unas compras en un comercio que se ubica pasando las paralelas.

Agregó que hay testigos que señalan que su cliente no se encontraba robando, ni hubo un enfrentamiento a balazos como argumentó el hombre que le disparó.

Informó también que las autoridades citaron al acusado al centro de justicia, pero éste no se presentó, por lo que la fuerza pública se hará cargo de buscarlo y presentarlo.

Sostuvo que su representado no portaba arma ni disparó al momento de ser agredido; no hay pruebas de balística que demuestren que el lesionado hubiera disparado, afirmó.

HUYEN GUARDIAS QUE PARTICIPARON EN LOS HECHOS

García Diosdado indicó que el probable responsable del disparo de arma de fuego, cuyo nombre decidió no revelar para no entorpecer las investigaciones aparentemente huyó, pues no se presentó a la citación que se le hizo.

Agregó que los otros custodios que participaron en la detención de Diego Armando tampoco son localizados.

Son testigos de los hechos y fueron buscados en el domicilio que indicaron que habitaban, pero la policía no los ha encontrado.

El abogado del lesionado dijo que las viviendas en las que vivían los vigilantes están vacías.