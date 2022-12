Guardia Nacional es un tema fallido: alcalde de Arteaga

La Guardia Nacional (GN) es un tema fallido, aseguró el alcalde de Arteaga, Ramiro Durán García, ya que a falta de presupuesto por parte del Gobierno Federal, no está al frente del tramo que les corresponde de la Carretera 57 y por ende los accidentes se comenzaron a incrementar, por lo que fuerzas de seguridad municipales ocupó su lugar, a fin de reducirlo.

“Me llamaron de GN, de hecho estuvo complicado el asunto ayer (martes), pero ni me rajo ni me intimidan las llamadas que me puedan hacer, el detalle es que estamos haciendo el trabajo que le corresponde a la GN División Caminos, desde que quitaron a los anteriores encargados se ha hecho un caos total, es más, desde que quitaron a la Policía Federal, ahora con estas nuevas ideas de GN División Caminos que es un tema fallido como todo lo que ha implementado el Gobierno Federal”, sostuvo.

Por lo anterior dijo estar molesto, ya que hacen caso omiso y no solamente de la vía, si no de las pérdidas humanas que están registrando en la carretera, los accidentes, así como la pérdida también de recursos de los transportistas.

“Estoy en muy buena coordinación con ellos y todos estamos muy molestos porque a GN le vale, completamente le vale. Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) llega después de una hora a un accidente. El día del incendio donde el operador de un tráiler perdió la vida, llego una hora después con una pipa que no jaló, tuvimos nosotros como primer respondiente y como siempre Protección Civil de Arteaga, acudir a ayudar, a auxiliar, con la ambulancia, todo el protocolo lo llevó la Policía Municipal de Arteaga”, aseguró.

Reveló que en lo que va del año, cerca de un millón de pesos son los que han egresado en el tema de seguridad pública y personal, incluso el día de dicho incendio, en retardante y químicos se implementaron más de 80 mil pesos porque CAPUFE llegó tarde, no funciono la pipa, no traían retardante ni químicos de absorción para todo el derrame de químicos que se presentó en el lugar, y lo más preocupante es que ahí están los acuíferos con los cuales se alimenta la cabeza municipal de agua.

“Por desgracia la indiferencia por parte del Gobierno Federal para el próximo año que este proyecto Los Chorros no viene etiquetado de nueva cuenta en este presupuesto de egresos para el próximo ejercicio 2023, creo que el gobierno federal se ha dedicado a tres proyectos que todos los mexicanos sabemos: el tren maya, la refinería y el aeropuerto, tres proyectos fallidos, y aquí en Coahuila no hay ninguna obra federal importante”, expuso.

Recordó que en promedio se registran en el tramo Los Chorros cuatro accidentes por semana, en la actualidad se redujo en un 50 por ciento, ya que se cuenta con la presencia de la Policía Municipal, sin embargo es GN quien debe de atenderlo y no lo esta haciendo.

“Nosotros con el poco presupuesto y el poco personal que tiene el municipio de Arteaga lo ponemos a la disposición para colaborar, pero vemos que nos dejan el paquete completo a nosotros, ahorita que hay dos patrullas de municipio, pero no hay ni GN ni de CAPUFE ni de la Secretaria de Comunicación y Transportes”, subrayó.

Añadió que de las cuatro convocatorias que hizo solo a dos asistieron dichas área federales a la mesa de dialogo que se lleva a cabo semanalmente.

“La próxima semana estaremos en la Ciudad de México junto con diputados federales, la Senadora Verónica nos hará favor de acompañarnos a las oficinas de la SCyT, a las oficinas centrales de GN, para exigir que se haga cargo de su tramo federal de la Carretera 57, estamos pidiendo solamente que atiendan su trabajo, nosotros como quiera seguiremos colaborando”, aseguró.

Finalmente, recordó que las unidades no traen gasolina, no traen presupuesto, viáticos e incluso no cuentan con unidades, por lo que el municipio de Arteaga les ha icho que les pone una unidad, la compra sería a través del Ayuntamiento arteaguense, la única condición sería que la pongan fija ahí en el kilómetro 225, que es donde se pueden evitar los accidentes.