Grupo Norteño Light está de estreno

El grupo Norteño Light está de manteles largos, ya que recién estrenó su primer video oficial.

Cristi Franco, Roberto Alemán, Eder Olivas, Othón Guerra y "Checo" Villanueva conforman dicha agrupación que promueve el tema Dentro de mí.

Y es justamente el video, de la citada rola el que ya estrenaron en YouTube con muy buena aceptación.

Alemán habló con El Siglo de Torreón de la salida de este material.

"El video lo grabamos en la Plaza Mayor y en un club social. Lo hizo Ulises Araujo y la verdad es que quedó muy bien. Espero lo puedan ver".

La melodía de norteño tejano con tintes de rock, según relató el artista, fue concebida por el reconocido autor Esteban Mares.

"Esteban recién ganó el Grammy Latino con Bobby Pulido. Es un tema que nos pasó gente de Carin León.

"El promotor de éste, nos invitó a grabar ese tema, pero nosotros no sabíamos que no era de él, cuando lo terminamos de hacer se lo enviamos y le gustó, nos dijo que no era de él, que era de Esteban, a quien también le agradó lo que realizamos y nos dio luz verde para sacarlo".

Roberto contó que Dentro de mí es la primera de varias melodías que irán dando a conocer.

"Vamos a sacar algunas melodías mías, una de nuestro paisano Miguel Luna y también ciertos covers. La idea es dar a conocer un material discográfico".

Alemán expresó que Norteño Light comenzó con el pie derecho su andar en los escenarios.

"Iniciamos con mucho trabajo. La gente nos ha recibido bien en estos meses. Como el nombre del grupo lo indica, nuestro concepto es nuevo, es norteño ligero, tiene una variación de ritmos y un sonido nuevo hecho por nosotros".

El quinteto tuvo su prueba de fuego luego de abrir los conciertos de la Banda MS el 15 de septiembre en Torreón y el 26 del mismo mes, en Saltillo.