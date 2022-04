Grupo Morat se entrega a Torreón

No hay duda de que la Comarca Lagunera es una de las tantas tierras conquistadas por Morat.

Apenas en noviembre pasado, los colombianos abarrotaron el palenque de la Feria Nacional Gómez Palacio y ayer volvieron a lograr un "sold out", esta vez en el Coliseo Centenario.

Su nueva gira llamada, ¿A dónde vamos?, los trajo a reencontrarse con sus fanáticos laguneros, quienes corearon todo el "set list" que los artistas entregaron, en el que incluyeron desde sus primeros hits hasta su más reciente, Llamada perdida.

Las puertas del lugar se abrieron a las 17:30 horas. Los rayos del sol aún calaban en el exterior, pero eso no importaba a los fans, ya que la emoción que tenían por ver a los oriundos de Colombia era inmensa.

Al espectáculo, acudieron niños con sus padres, jóvenes y adultos. La pequeña Sofía, de 10 años, es fanática de Morat y por primera vez iba a ver al grupo en vivo.

"Me gusta mucho Morat, estoy contenta porque mis papis me cumplieron mi sueño de venir a verlos", contó muy emocionada.

Con playera y gorra de Morat que mandó hacer especialmente para la ocasión, Marina Sifuentes contó que conoció a Morat por Paulina Rubio.

"Mi hermano es mega fan de Paulina, entonces una vez me dijo, 'mira, la nueva rola de Paulina es con un grupo que de Colombia', se refería a la canción Mi nuevo vicio, entonces empecé a investigar a la agrupación, me encantaron sus letrasy pues ya, me volví mega fan", externó a El Siglo de Torreón.

Al dar las 19:40 horas la música ambiental se detuvo y los gritos eufóricos cimbraron el lugar.

Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Simón Vargas y Martín Vargas irrumpieron en el escenario llenos de energía y con todas las ganas de conquistar a los laguneros, meta que sí lograron.

¿A dónde vamos?, Amor con hielo, Al aire y No hay más que hablar fueron las primeras rolas que la agrupación entonó.

"Buenas tardes Torreón. Somos Morat y estamos encantados de estar con ustedes, gracias por volvernos a recibir y sin más preámbulos Torreón, continuamos", dijo Juan Pablo Isaza.

Varias chicas llevaron cartulinas en las que podían leerse estos mensajes: "Te amo Morat", "Si me desmayo cuando vea a Morat, me detienen" y "Juan Pablo, quédate en Torreón.

Morat ofreció una presentación que de igual manera destacó por su producción. Juegos de luces y pantallas sorprendieron a la audiencia.

A lo largo del espectáculo también sonaron las melodías Enamórate de alguien más, Llamada perdida y por supuesto Cómo te atreves.