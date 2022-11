Grupo Firme tocará en el medio tiempo del Monday Night Football de la NFL en México

Grupo Firme sorprendió a todos en redes sociales al revelar que serán los encargados del Show del Medio Tiempo del Monday Night Football de la NFL, el cual se llevará a cabo en el Estadio Azteca este 21 de noviembre.

Todo parece indicar que la agrupación sigue cosechando grandes éxitos, y es que después de aparecer en grandes escenarios como el Lollapalooza y ser acreedores de varios premios Latin Grammy, una nueva oportunidad acaba de presentárseles.

Y es que a través de su cuenta de Instagram, la banda liderada por Eduin Caz dio a conocer su participación en el juego de la NFL.

"Nos apoderamos del medio tiempo en México. Nos vemos este lunes 21 a las 8:15 pm. Grupo Firme takes the stage in Mexico. See you Monday".

Cabe destacar que en el encuentro se enfrentará San Francisco 49ers Vs. Arizona Cardinals.