Grupo Firme responde a las críticas con nueva canción

Con una sonrisa, cerveza en mano y una nueva canción, es como Eduin Caz y Grupo Firme responden a una semana de versiones tras la fiesta de 15 años de la hija del boxeador Saúl "Canelo" Álvarez, donde fueron invitados y el exceso del alcohol prendió los ánimos y dio mucho de qué hablar.

La agrupación de regional mexicano asegura no preocuparse por lo que se dice de ellos, y con un video en el que aparecen cantando entre mujeres y junto a un automóvil de lujo, la banda le responde a sus detractores:

"No tengo la obligación de buscar caerles bien, si el dinero está en mi cuenta yo no sé qué les molesta lo que quiera hacer con él, ya no pierdo mi tiempo escuchando a los que de lo ajeno viven opinando, yo gozo mi vida, disfruto a mi modo", se escucha en una de las partes del tema que cantan con el grupo La Ventaja y que fue lanzado hace unas horas.

El video también contiene escenas de ellos bebiendo alcohol en el escenario, algo que ha sido criticado por muchos; escenas de su exitosa presentación en el Zócalo de la Ciudad de México también aparecen en el material de más de tres minutos.

El fin de semana pasado, Grupo Firme estuvo amenizando la fiesta de cumpleaños de Emily, la hija del Canelo Álvarez que cumplió 15 años, sin embargo, a pesar de la amistad que ambos presumen en vivo y en redes sociales, se dijo que el boxeador mexicano corrió a la banda por "mala copa".

Lo cierto es que en la fiesta hubo mucho alcohol, y es sabido que Eduin Caz y sus amigos gustan mucho del alcohol, tanto que el vocalista ha tenido que pausar presentaciones porque su salud se ha visto afectada; de esto el mismo Caz ha hablado en redes sociales, donde presume momentos en los que beben sin control.

En su cuenta de Instagram, a manera de presentación del video, Eduin canta la primera parte con cerveza en mano.

Letra de "A mi modo"

Desde el día en que me dejó de importar el qué dirán

Vivo mucho más a gusto sin pensar en los demás

No tengo la obligación

De buscar caerles bien

Si el dinero está en mi cuenta

Yo no sé qué les molesta lo que quiera hacer con él

Ya no pierdo mi tiempo escuchando a los que de lo ajeno viven opinando

Yo gozo mi vida

Disfruto a mi modo

De todas maneras está muy cabrón pa darles gusto a todos

Eso de tener vidas ajenas pa´ ver si la gente le gusta y te aprueba

No ha sido mi estilo

Yo soy diferente

Desde que ya no me importa el qué dirán

Tengo menos pendientes

El chiste que uno nunca le da gusto a la gente

¡Que suene La Ventaja!, viejo.

¡Y puro Grupo Firme!

Si doy una explicación es porque lo quiero hacer

No porque tenga que hacerlo

Hay gente tan batallosa, espero y me entiendan bien

Ya no pierdo mi tiempo escuchando a los que de lo ajeno viven opinando

Yo gozo mi vida

Disfruto a mi modo

De todas maneras está muy cabrón pa darles gusto a todos

Eso de tener vidas ajenas pa' ver si la gente le gusta y te aprueba

No ha sido mi estilo

Yo soy diferente

Desde que ya no me importa el qué dirán

Tengo menos pendientes.