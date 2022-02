Grupo Firme asegura que 'ya se armó' su colaboración con Nodal pero Christian se ríe

Los dichos de Christian Nodal sobre no hacer una colaboración con Grupo Firme podrían haber quedado atrás.

Después de la ceremonia de Premio Lo Nuestro, una reunión entre ambos causó sorpresa en las redes sociales, pues uno de los vocalistas de la agrupación mostró un video donde aparece gritando “Ya se armó, ya se armó”, expresión que solo causó las carcajadas de Nodal, quien posaba durante la grabación abrazado de Ab Luna.

Recordamos que en el 2020, el intérprete de No te contaron mal dijo en una de sus historias de Instagram que no le gustaba la música que hacía Grupo Firma, sin embargo, descartó tener un problema personal con ellos.

Eduin Caz no se quedó callado, y argumentó que “estaba bien, pero a él sí le gustaba como canta Nodal.

“Casi casi me dijo que no valgo v… verdad. Está bien, no me agüito, simplemente lo vamos a dejar de seguir y todo bien. La verdad sí me dolió, me gusta mucho como canta”, dijo el cantante de Ya Supérame.

Aunque hasta ahora no hay nada confirmado, la reunión entre estos artistas que se colocan entre lo más escuchado en las plataformas digitales, ilusionan a sus seguidores con lanzar un tema juntos.