Gran Mezquita de París denuncia a Michel Houellebecq por comentarios islamófobos

La Gran Mezquita de París, el más antiguo recinto islámico en territorio francés, anunció este miércoles que presentó una denuncia contra el escritor Michel Houellebecq por “incitación al odio contra los musulmanes”.

La denuncia fue presentada ante el Fiscal de París y responde a una entrevista publicada en noviembre pasado en la revista Front Populaire, donde Houellebecq se aventuró a pronosticar que cuando “territorios enteros estén dominados por el Islam” habrá un “Bataclán, pero al revés”, refiriéndose al atentado yihadista ocurrido en París en el año 2015.

En un debate efectuado con el filósofo francés Michel Onfray, donde además del Islam se tocaron temas contemporáneos como el feminismo, la eutanasia, el trasnhumanismo, la espiritualidad, la pena de muerte y la decadencia, el ensayista agregó que “los franceses de pura cepa lo que quieren es que los musulmanes dejen de agredir y de robar […] Si no hay otra solución, que se marchen”.

Cabe recordar que Michel Houellebecq es autor de obras como Sumisión (Anagrama, 2015), novela en la que se narra el triunfo electoral de Mohammed Ben Abbes, un carismático líder de una nueva formación islamista. El autor deja entrever dramático cambio social con la llegada de un presidente musulmán al poder francés.

Cuestionado en ese entonces por presunta islamofobia, Houellebecq respondió a la prensa: “No tomo partido, no defiendo ningún régimen. Deniego toda responsabilidad. He acelerado la historia, pero no puedo decir que sea una provocación, porque no digo cosas que considere falsas sólo para poner nerviosos a los demás”.

Con este antecedente, la Gran Mezquita de París consideró los comentarios de Houellebecq para Front Populaire, son inaceptables y los calificó con “una brutalidad que genera estupor”.

Percibido como uno de los escritores franceses más conocidos, Houellebecq ha cultivado la imagen de “enfant terrible” de las letras galas a sus 65 años de edad. Esto por el contenido subversivo de sus libros y sus declaraciones entintadas como islamófobas y políticamente incorrectas.

Aniquilación (Anagrama, 2022) es su último libro, en él edifica un thriller decorado con esoterismo, entintado con crítica política y cimentado en una narración existencial sobre el dolor y el amor.